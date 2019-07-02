В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали шесть человек

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Шесть человек пострадали в крупном ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, четверо из них - дети, один из пострадавших отказался от госпитализации, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что у дома номер 33 на Кутузовском проспекте столкнулись четыре машины, в результате два человека погибли, еще пять, в том числе трое детей, пострадали. По данным ГИБДД, столкнулись пять машин, в том числе такси.

"В результате ДТП пострадало восемь человек, двое из них погибли. Пятеро, в том числе четверо детей, госпитализированы в городские больницы. В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объёме. Один человек от госпитализации отказался", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе также добавили, что бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой медицинской помощи прибыли на место ДТП на Кутузовском проспекте в течение 5 минут.