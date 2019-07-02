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РИА Новости

В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали шесть человек

Вчера, 16:28
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© АГН "Москва" / Мобильный репортерНа месте массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. 2 июля 2019
На месте массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. 2 июля 2019
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Шесть человек пострадали в крупном ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, четверо из них - дети, один из пострадавших отказался от госпитализации, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что у дома номер 33 на Кутузовском проспекте столкнулись четыре машины, в результате два человека погибли, еще пять, в том числе трое детей, пострадали. По данным ГИБДД, столкнулись пять машин, в том числе такси.
"В результате ДТП пострадало восемь человек, двое из них погибли. Пятеро, в том числе четверо детей, госпитализированы в городские больницы. В настоящее время проводится полный комплекс необходимых лечебно-диагностических мероприятий, вся медицинская помощь оказывается в полном объёме. Один человек от госпитализации отказался", - сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе также добавили, что бригады центра экстренной медицинской помощи и скорой медицинской помощи прибыли на место ДТП на Кутузовском проспекте в течение 5 минут.
Ранее пресс-служба Центра организации дорожного движения сообщила на своей странице в Twitter, что движение на Кутузовском проспекте восстановлено после ДТП.
На месте массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. 2 июля 2019
Вчера, 15:53
Назван предполагаемый виновник смертельного ДТП на Кутузовском проспекте
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