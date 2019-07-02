Начало заседания на саммите Евросоюза перенесли в третий раз за день

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Консультации главы Евросовета Дональда Туска с лидерами стран ЕС затягиваются, начало общей рабочей сессии отложено в третий раз за день, еще на один час.

"Заседание на саммите начнется ориентировочно после 15.00 (16.00 мск – ред.). Консультации продолжаются", - сообщил представитель Евросовета журналистам. Изначально планировалось начать саммит в 11.00, потом его перенесли на 13.00, затем на 14.00.

Во вторник днем Туск сообщил в своем аккаунте в Twitter, что "консультации для согласования назначений продолжаются". В частности, он разместил фотографии со встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее во вторник источники в нацделегациях подтвердили журналистам, что среди рассматриваемых новых имен появилась кандидатура главы минобороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии, при этом они отметили, что говорить о готовом компромиссе пока преждевременно.

Consultations continue today in order to agree on appointments. #EUCO pic.twitter.com/WScci4CqwD — Donald Tusk (@eucopresident) 2 июля 2019 г.

Второй женщиной в пакете из четырех кандидатур может стать Кристин Лагард, которую прочат на пост главы ЕЦБ. Именно за гендерный паритет при назначениях выступал ранее президент Франции Эммануэль Макрон. Выбор представителя ФРГ и Франции среди четырех кандидатов может стать компромиссом между Парижем и Брюсселем.