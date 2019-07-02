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РИА Новости

Ученые раскрыли необычную связь между диабетом и антидепрессантами

Вчера, 16:26
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© Depositphotos / WavebreakmediaМужчина в депрессии
Мужчина в депрессии
© Depositphotos / Wavebreakmedia
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Диабетики, принимающие антидепрессанты, в среднем преждевременно умирают на треть реже, чем остальные носители этой болезни. К такому выводу пришли медики, опубликовавшие статью в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

"Частота развития депрессии среди диабетиков намного выше, чем в среднем по всему населению. И то, и другое само по себе повышает уровень смертности. Наши замеры показывают, что мы должны целенаправленно искать тех диабетиков, которые страдают от хронической депрессии, и помогать им избавиться от нее", — заявил Винсент Чэнь (Vincent Chen) из университета Чангуна в Пузцы (Тайвань).

По статистике ВОЗ, в мире насчитывается 347 миллионов больных сахарным диабетом, причем примерно каждые 9 из 10 диабетиков страдают от диабета второго типа, возникающего в результате роста невосприимчивости организма к инсулину. 80% больных диабетом проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. К 2030 году диабет станет седьмой причиной смерти во всем мире.
Помимо высокого уровня сахара в крови, крайне негативно влияющего на состояние глаз, мускулов и многих других органов, у диабета есть и другие побочные эффекты. К примеру, недавно ученые обнаружили, что приобретение инсулиновой недостаточности часто ведет к развитию мужского бесплодия, а все диабетики примерно в 2-3 раза чаще страдают от депрессии, чем прочие категории граждан.
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Ученые: депрессия резко повышает шансы умереть в раннем возрасте
С другой стороны, депрессия, как давно знают медики и социологи, значительно повышает шансы на преждевременную смерть в любом возрасте. Чэнь и его коллеги решили проверить, как развитие депрессии влияет на уровень смертности среди диабетиков.
Для этого они проанализировали данные, которые собирали медицинские службы Тайваня на протяжении последних 19 лет, и выделили из них истории болезни примерно 53 тысяч диабетиков, одновременно страдавших и от хронического подавленного настроения.
Ученые вычислили средний уровень смертности среди этих людей и сравнили его с тем, как часто погибали другие диабетики, принимавшие антидепрессанты по советам врачей, а также с вероятностью гибели здоровых людей.
Как оказалось, разница действительно была очень существенной – больные диабетом, принимавшие антидепрессанты, умирали примерно на 35% реже, чем остальные жители Тайваня, страдавшие от этой болезни.
Что интересно, эти благотворные эффекты были характерны не только по той причине, что избавление от депрессии защищало диабетиков от приобретения вредных привычек или перехода на фастфуд и другие опасные виды пищи. Даже когда ученые убрали все подобные причины смерти из анализа, антидепрессанты по-прежнему снижали шансы преждевременной смерти.
Подобные результаты, как подчеркивают ученые, говорят об особой важности борьбы с депрессией, и необходимости поиска таких методов ее подавления среди диабетиков, которые бы снижали эти риски или полностью ликвидировали их.
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