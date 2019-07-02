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РИА Новости

Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в России

Вчера, 16:18
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© РИА Новости / Константин ЧалабовМинеральная вода
Минеральная вода
© РИА Новости / Константин Чалабов
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор предлагает использовать маркировку минеральной воды для предотвращения производства контрафактной продукции, заявил заместитель руководителя Роспотребнадзора Михаил Орлов.
"Чтобы нам эту систему применить для продукции минеральной воды, мы как раз и предложили Минпромторгу распространить эту систему (маркировки)",- сказал Орлов на совещании в Совфеде "О мерах, направленных на предотвращения производства и оборота контрафактной минеральной воды".
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Он уточнил, что маркировка позволит отслеживать объемы, чтобы на рынок не поступало продукции больше, чем производится на предприятии.
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РоспотребнадзорРоссияЭкономика
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