Роспотребнадзор предложил ввести маркировку минеральной воды в России

"Чтобы нам эту систему применить для продукции минеральной воды, мы как раз и предложили Минпромторгу распространить эту систему (маркировки)",- сказал Орлов на совещании в Совфеде "О мерах, направленных на предотвращения производства и оборота контрафактной минеральной воды".