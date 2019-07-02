Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T16:24Z
https://ria.ru/20190702/1556125579.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155612/50/1556125010_0:567:2633:2048_1036x0_80_0_0_30eecefee71d0a8eeb0c827cca534782.jpg
РИА Новости
Культура

Бюст Тутанхамона продадут на аукционе, несмотря на протесты Египта

Вчера, 16:24
806
© AFP 2019 / HOКаменный бюст Тутанхамона возрастом 3000 лет, выставленный для продажи 4 июля 2019 аукционным домом Christie's в Лондоне
Каменный бюст Тутанхамона возрастом 3000 лет, выставленный для продажи 4 июля 2019 аукционным домом Christie's в Лондоне
© AFP 2019 / HO
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Бюст Тутанхамона выставлен на продажу 4 июля на аукционе в Лондоне, несмотря на протесты Каира, который требовал отмены торгов и возвращения шедевра Египту, сообщает Nouvel Observateur.
Бюсту высотой 28,5 см, о котором идет речь, более трех тысяч лет, а его предварительная оценка составляет 4,5 миллиона евро. Статуэтка представляет собой голову бога Амона с чертами лица фараона Тутанхамона, это символизирует, что "правитель поднимался на уровень бога", - отмечает аукционный дом Christie’s.
Предполагаемая продажа вызвала гнев со стороны египтян. Так, египетский археолог и бывший министр по делам древностей Захи Хавасс объяснил в интервью агентству AFP, что скульптура "была вывезена из Египта в 1970-х годах наряду с другими старинными предметами из Карнакского храма в Люксоре". Он утверждает, что Christie’s "не может нам сказать, когда он был украден, а владельцы предоставили недостоверные сведения".
По данным Christie’s, лот, который будет выставлен на торгах, был куплен в 1985 году Хайнцом Херцером, коллекционером искусства из Мюнхена. Ранее бюст принадлежал австрийцу Джозефу Мессине, который купил его в 1973-1974 годах у принца из династии Турн-и-Таксис.
Представитель Christie’s пояснил, что "очень важно установить собственность и правомерность продажи, и это было сделано".
Один из саркофагов короля Египта Тутанхамона
17 мая, 17:18
Ученые доказали внеземное происхождение амулета Тутанхамона
000122
КультураТутанхамонChristie’s (аукционный дом)ЛондонЕгипет
Рекомендуем
В Египте рассказали о заинтересованности в развитии отношений с Россией
РИА
Новости
Работа лаборатории
Обнаружен неизвестный смертельный вирус
Фотография визитки Владимира Путина, опубликованная на сайте объявлений Avito
В Сети продают визитку Путина
Мужчина в депрессии
Ученые раскрыли необычную связь между диабетом и антидепрессантами
Лента
новостей
Актриса Роуз Макгоуэн
Актриса из "Зачарованных" заявила, что Харви Вайнштейн "украл" ее карьеру
Река Кура и исторический центр Тбилиси
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
Здание Российский театр драмы имени Ф. Волкова в Ярославле
Актеры театра имени Волкова пожаловались Мединскому на директора
Лев Лещенко
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Начало заседания на саммите Евросоюза перенесли в третий раз за день
Вид на подтопленные районы Тулуна
Для пострадавших от паводка в Приангарье собрали три миллиона рублей
Очередь у входа в главное здание Государственного музея изобразительных изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина на улице Волхонке во время акции Ночь музеев в Москве
Пушкинский музей просит помощи у местных властей для работы в регионах
Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании Когалымавиа в Египте
Володин напомнил о необходимости расследования авиакатастрофы над Синаем
Лори Фэйс
Бьюти-блогер облысела в прямом эфире, когда проводила очередной эксперимент
Здание Совета Европы в Страсбурге
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Британский актёр Идрис Эльба
Идриса Эльбу расстроило нежелание зрителей видеть черного Джеймса Бонда
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:17Ученые выяснили, почему жирная пища вызывает ожирение
11:17Шойгу прибыл в Североморск
11:16В Татарстане пять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
11:11В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
11:10Мосгоризбирком назвал недопустимым давление на комиссию
11:07МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
10:59В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
10:58Президент Боливии назвал основные ошибки Трампа
10:58Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
10:57Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний
10:57МВД увеличит штатную численность на Дальнем Востоке
10:52Президент Боливии посоветовал бы Трампу быть человечнее к другим народам
10:50После паводка в Приангарье уничтожили более 1,6 тысячи погибших животных
10:49Швецов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере IT
10:48Глава Минвостокразвития выступил за введение tax free в аэропортах ДФО
10:48Власти рассказали, какая помощь необходима жителям Приангарья
10:46Выход из ситуации в Венесуэле возможен через диалог, считает Моралес
Лента новостейМолния