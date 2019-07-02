Бюст Тутанхамона продадут на аукционе, несмотря на протесты Египта

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Бюст Тутанхамона выставлен на продажу 4 июля на аукционе в Лондоне, несмотря на протесты Каира, который требовал отмены торгов и возвращения шедевра Египту, . Бюст Тутанхамона выставлен на продажу 4 июля на аукционе в Лондоне, несмотря на протесты Каира, который требовал отмены торгов и возвращения шедевра Египту, сообщает Nouvel Observateur.

Бюсту высотой 28,5 см, о котором идет речь, более трех тысяч лет, а его предварительная оценка составляет 4,5 миллиона евро. Статуэтка представляет собой голову бога Амона с чертами лица фараона Тутанхамона, это символизирует, что "правитель поднимался на уровень бога", - отмечает аукционный дом Christie’s.

Предполагаемая продажа вызвала гнев со стороны египтян. Так, египетский археолог и бывший министр по делам древностей Захи Хавасс объяснил в интервью агентству AFP, что скульптура "была вывезена из Египта в 1970-х годах наряду с другими старинными предметами из Карнакского храма в Люксоре". Он утверждает, что Christie’s "не может нам сказать, когда он был украден, а владельцы предоставили недостоверные сведения".

По данным Christie’s, лот, который будет выставлен на торгах, был куплен в 1985 году Хайнцом Херцером, коллекционером искусства из Мюнхена. Ранее бюст принадлежал австрийцу Джозефу Мессине, который купил его в 1973-1974 годах у принца из династии Турн-и-Таксис.