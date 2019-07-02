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РИА Новости

В Нижневартовске в пятиэтажке разорвались два газовых баллона

Вчера, 16:15
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июл - РИА Новости. Два взрыва газовых баллонов сопровождали пожар, уничтоживший крышу пятиэтажного дома в Нижневартовске (ХМАО), сообщил журналистам замначальника управления МЧС по Югре Сергей Антонов.
"Два взрыва газовых баллонов было, обнаружены и идентифицированы осколки пропановских бытовых баллонов. Все отдано дознавателям, будет отрабатываться. Устанавливаем место, где находились баллоны... По видео, заснятому очевидцами, видно, что (они могли находиться - ред.) на границе чердака или балкона пятого этажа. Данная ситуация будет ясна, когда отработают эксперты", - сказал Антонов.
По его словам, пожар был достаточно серьезным, при этом само здание - старое, и грамотная работа личного состава МЧС позволила не допустить гибели или травм среди жильцов, отравления продуктами горения.
Вечером в понедельник в доме на улице Спортивной в Нижневартовске начался пожар, площадь которого составила 840 квадратных метров. По данным МЧС, горела крыша пятиэтажки. На полную ликвидацию огня и последствий пожара у спасателей ушло более шести часов. В доме проживает около 200 человек, в момент происшествия в здании находились 66 жильцов, они эвакуировались, никто не пострадал.
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В ближайшее время планируется экспертиза дома и оценка стоимости ремонтных работ. Ранее в правительстве Югры сообщили, что жильцам, чьи квартиры и имущество пострадало при пожаре, будет выделена материальная помощь из резервного фонда - суммарно на эти цели округ планирует направить 14,8 миллиона рублей.
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МЧСНижневартовскПроисшествия
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