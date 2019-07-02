В Нижневартовске в пятиэтажке разорвались два газовых баллона

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 июл - РИА Новости. Два взрыва газовых баллонов сопровождали пожар, уничтоживший крышу пятиэтажного дома в Нижневартовске (ХМАО), сообщил журналистам замначальника управления МЧС по Югре Сергей Антонов.

"Два взрыва газовых баллонов было, обнаружены и идентифицированы осколки пропановских бытовых баллонов. Все отдано дознавателям, будет отрабатываться. Устанавливаем место, где находились баллоны... По видео, заснятому очевидцами, видно, что (они могли находиться - ред.) на границе чердака или балкона пятого этажа. Данная ситуация будет ясна, когда отработают эксперты", - сказал Антонов.

По его словам, пожар был достаточно серьезным, при этом само здание - старое, и грамотная работа личного состава МЧС позволила не допустить гибели или травм среди жильцов, отравления продуктами горения.

Вечером в понедельник в доме на улице Спортивной в Нижневартовске начался пожар, площадь которого составила 840 квадратных метров. По данным МЧС, горела крыша пятиэтажки. На полную ликвидацию огня и последствий пожара у спасателей ушло более шести часов. В доме проживает около 200 человек, в момент происшествия в здании находились 66 жильцов, они эвакуировались, никто не пострадал.

Власти города на базе одной из школ развернули пункт временного размещения, в который обратились 138 человек. Переночевать в нем, по информации мэрии, согласились девять человек, остальные жильцы решили поехать к родственникам и знакомым. При необходимости им будут предоставлены квартиры из временного жилфонда.