Обнаружен неизвестный смертельный вирус

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава Минздрава Боливии Габриэла Монтаньо Глава Минздрава Боливии Габриэла Монтаньо сообщила Sputnik Mundo, что в стране зафиксировали вспышку неизвестного смертельного вируса.

От инфекции умерла одна пациентка. От нее заразились двое врачей, их госпитализировали в отделение интенсивной терапии с жалобами на лихорадку, мигрень и боль в животе.

Врачи также наблюдают за состоянием троих человек, которые контактировали с заболевшими незадолго до госпитализации.

В двух государственных больницах Ла-Паса предприняли чрезвычайные санитарно-эпидемиологические и гигиенические меры для борьбы с инфекцией.