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РИА Новости

Обнаружен неизвестный смертельный вирус

Вчера, 16:12
37143
© Fotolia / Minerva StudioРабота лаборатории
Работа лаборатории
© Fotolia / Minerva Studio
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Глава Минздрава Боливии Габриэла Монтаньо сообщила Sputnik Mundo, что в стране зафиксировали вспышку неизвестного смертельного вируса.
От инфекции умерла одна пациентка. От нее заразились двое врачей, их госпитализировали в отделение интенсивной терапии с жалобами на лихорадку, мигрень и боль в животе.
Врачи также наблюдают за состоянием троих человек, которые контактировали с заболевшими незадолго до госпитализации.
В двух государственных больницах Ла-Паса предприняли чрезвычайные санитарно-эпидемиологические и гигиенические меры для борьбы с инфекцией.
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Монтаньо сообщила, что три международных эксперта уже прибыли в Ла-Пас для работы с местными специалистами для определения типа вируса. Анализы местных лабораторий определили, что это не разновидность лихорадки денге, вируса чикунгуньи или гриппа. Образцы для исследования направили в Центр по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, США.
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БоливияВ мире
Популярные комментарии
Опять что-то новое вывели в лабораториях.
2 июля, 16:33
ssedlex76
2900012
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