Красноярские власти рекомендовали еще двум районам готовиться к паводку

"Главам Абанского и Мотыгинского районов рекомендовано перевести в режим повышенной готовности необходимые силы и средства для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обусловленных дождевым паводком, организовать информирование населения о складывающейся обстановке в муниципальных образованиях и прилегающих районах, а также подготовить береговую территорию и русла рек к пропуску паводковых вод", - говорится в сообщении.

По уточненным данным краевого главка МЧС, подтопления жилых домов нет. Всего в зоне подтопления 79 придомовых участков жилых домов, в которых проживают 272 человека, в том числе 31 ребенок, и 140 дачных участков. Во время визита в Канск губернатор Александр Усс заявил, что пик опасности пройден и главная задача в том, чтобы обеспечить сохранность имущества и затем надлежащим образом оформить документы для компенсации ущерба. По информации краевого правительства, на 16.00 (12.00 мск) уровень воды понизился на 96 сантиметров и опустился ниже критического.