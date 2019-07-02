Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T16:10Z
https://ria.ru/20190702/1556125332.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Красноярские власти рекомендовали еще двум районам готовиться к паводку

Вчера, 16:10
252
КРАСНОЯРСК, 2 июл — РИА Новости. Власти Красноярского края рекомендовали главам Абанского и Мотыгинского районов ввести режим повышенной готовности из-за паводков, сообщается на сайте регионального правительства.
Паводковая ситуация осложнилась на востоке Красноярского края из-за дождей. В Канске был введен режим ЧС. Создан штаб, координирующий действия спасательных служб, из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей со специализированной техникой.
"Главам Абанского и Мотыгинского районов рекомендовано перевести в режим повышенной готовности необходимые силы и средства для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обусловленных дождевым паводком, организовать информирование населения о складывающейся обстановке в муниципальных образованиях и прилегающих районах, а также подготовить береговую территорию и русла рек к пропуску паводковых вод", - говорится в сообщении.
В правительстве сообщили, что в результате большого количества выпавших осадков в Иркутской области и Красноярском крае на реках Кан, Бирюса, Тасеева, Усолка, Агул, Уда сформировался дождевой паводок.
Наводнение в Канском районе. 1 июля 2019
Вчера, 14:45
Паводок в Канске создал угрозу распространения инфекционных заболеваний
По уточненным данным краевого главка МЧС, подтопления жилых домов нет. Всего в зоне подтопления 79 придомовых участков жилых домов, в которых проживают 272 человека, в том числе 31 ребенок, и 140 дачных участков. Во время визита в Канск губернатор Александр Усс заявил, что пик опасности пройден и главная задача в том, чтобы обеспечить сохранность имущества и затем надлежащим образом оформить документы для компенсации ущерба. По информации краевого правительства, на 16.00 (12.00 мск) уровень воды понизился на 96 сантиметров и опустился ниже критического.
000010
Обсудить 0
Красноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский взял под личный контроль расследование взрыва под Днепром
РИА
Новости
Разрушенная дорога в подтопленном городе Тулуне. 30 июня 2019
В Иркутскую область прибыл мобильный госпиталь ФМБА
На Кутузовском проспекте восстановили движение после крупного ДТП
В Донбассе сбили беспилотник миссии ОБСЕ
Лента
новостей
Назван предполагаемый виновник смертельного ДТП на Кутузовском проспекте
Лес в Сибири
В Красноярском крае ввели режим ЧС в лесах
В Воронежской области спасатели вытащили мужчину из ямы с битумом
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Начало заседания на саммите Евросоюза перенесли в третий раз за день
В Нижневартовске в пятиэтажке разорвались два газовых баллона
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева прокомментировала инцидент с красноярским губернатором в Канске
Работа лаборатории
Обнаружен неизвестный смертельный вирус
Владимир Джабаров
Джабаров считает, что к протестам в Грузии привели внутренние проблемы
В Петербурге пожарный защитил девушку своим телом от огня
Министр энергетики РФ Александр Новак
Принятие хартии ОПЕК+ не было ответом США, заявил Новак
Россия примет участие в международной выставке в Дамаске
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:18Предварительные испытания 57-мм модуля для "Арматы" начнутся в 2019 году
11:17Ученые выяснили, почему жирная пища вызывает ожирение
11:17Шойгу прибыл в Североморск
11:16В Татарстане пять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
11:11В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
11:10Мосгоризбирком назвал недопустимым давление на комиссию
11:07МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
10:59В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
10:58Президент Боливии назвал основные ошибки Трампа
10:58Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
10:57Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний
10:57МВД увеличит штатную численность на Дальнем Востоке
10:52Президент Боливии посоветовал бы Трампу быть человечнее к другим народам
10:50После паводка в Приангарье уничтожили более 1,6 тысячи погибших животных
10:49Швецов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере IT
10:48Глава Минвостокразвития выступил за введение tax free в аэропортах ДФО
10:48Власти рассказали, какая помощь необходима жителям Приангарья
Лента новостейМолния