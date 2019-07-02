На Кутузовском проспекте восстановили движение после крупного ДТП

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Движение на Кутузовском проспекте восстановлено после крупного ДТП, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на своей странице в Twitter.
Ранее в пресс-службе ЦОДД рассказали РИА Новости, что движение по Кутузовскому проспекту в сторону центра затруднено.
"Движение на Кутузовском проспекте восстановлено. Занятым остается только крайний правый ряд в сторону центра", - говорится в сообщении.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что у дома номер 33 на Кутузовском проспекте столкнулись четыре машины, в результате два человека погибли, еще пять, в том числе трое детей, пострадали. По данным ГИБДД, столкнулись пять машин, в том числе такси.