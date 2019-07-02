Шария зарегистрировали кандидатом на выборах в Раду

КИЕВ, 2 июл - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины во исполнение решения суда зарегистрировала украинского журналиста и видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду, сообщает во вторник агентство Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины во исполнение решения суда зарегистрировала украинского журналиста и видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду, сообщает во вторник агентство УНИАН

Шарий был объявлен во всеукраинский розыск и заочно арестован еще в 2012 году. Суд в апреле отменил розыск и заочный арест журналиста, а дело против него вернул в прокуратуру для дополнительного расследования.

"Во исполнение постановления Верховного суда, ЦИК повторно рассмотрел документы Шария, которому ранее отказал в регистрации кандидатом в народные депутаты, включенного в избирательный список "Партии Шария" под номером один, и постановил зарегистрировать его кандидатом", - цитирует агентство решение Центризбиркома.

Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко пояснил, что Шария Центризбирком Украины был обязан зарегистрировать по решению суда. "Суд определил, что та информация, которая находится в ЦИК, не является приемлемой", - добавил Радченко.

Представитель ЦИК добавил, что экс-главу администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева комиссия также зарегистрировала кандидатом в депутаты Верховной рады по этому же решению суда. "Мы обязаны выполнить решение суда ... Решение суда было повторно рассмотрено, мы не имеем других документов, которые бы нам позволили рассмотреть... Одинаковое (решение, аналогичное предыдущему - ред.), по сути, мы принять не можем", - приводит слова Радченко в комментарии изданию "Украинская правда".

По его словам, комиссия не имеет других документов, свидетельствующих, что Клюев не живет в Украине. Он также отмечает, что ЦИК неоднократно обращался в Генпрокуратуру и другие правоохранительные органы, но дополнительных документов не получили. "На основании письма Генпрокуратуры Центральная избирательная комиссия сказала, что господин Клюев не проживает, отказала в регистрации. А суд сказал, что это письмо не является надлежащим и эта информация не подходит", - уверяет Радченко.

Клюев подозревается украинскими правоохранителями в незаконном препятствовании проведению митингов на Майдане с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов. Интерпол объявил Клюева в международный розыск, однако в марте 2017 года снял с розыска. Ранее ЦИК отказал Клюеву в регистрации кандидатом в депутаты. Кассационный административный суд при Верховном суде Украины разрешил бывшему главе администрации президента баллотироваться на парламентских выборах и обязал ЦИК пересмотреть свое решение.

Правоохранители подозревают Шария в "грубом нарушении общественного порядка". В частности, в мае 2011 года журналист применил огнестрельное оружие в ходе конфликта с посетителем в ресторане в Киеве. Суд в июле 2011 года приступил к рассмотрению этого дела, но в феврале 2012 года рассмотрение было приостановлено в связи с объявлением Шария в розыск. В 2018 году рассмотрение дела было возобновлено по просьбе адвоката журналиста.