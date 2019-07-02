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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Иерусалимский иерарх заявил о поддержке канонической Церкви на Украине

Вчера, 16:07
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© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЦеремония интронизации новоизбранного предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре в Киеве
Церемония интронизации новоизбранного предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия в Киево-Печерской лавре в Киеве
© РИА Новости / Евгений Котенко
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Киевский митрополит Онуфрий является твердым защитником православия на Украине, а "правильное единство" возможно только в канонической Церкви, заявил в ходе визита на Украину представитель Иерусалимского патриархата митрополит Вострский Тимофей.
"Мы переживаем боль из-за того, что происходит в Украине, молимся за единство православия, но единство правильное - в канонической Церкви. Мы хотим, чтобы Украинская православная церковь без политических препятствий могла продолжить свой спасительный путь", - сказал митрополит Тимофей после литургии в Почаевской лавре, слова которого приводит во вторник сайт Московского патриархата.
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Обращаясь к верующим и благословив их, иерарх Иерусалимской церкви подчеркнул: "вы в правильном ковчеге".
"Я приехал из Святой Земли по благословению блаженнейшего патриарха Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофила для того, чтобы участвовать в праздновании тезоименитства блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, который является каноническим архиереем и пастырем Украины. Я приехал для того, чтобы порадоваться вместе с богохранимой паствой, со всеми украинцами, которые являются верными чадами именно канонической Церкви", - отметил архиерей.
Характеризуя предстоятеля УПЦ митрополита Онуфрия, он заявил, что все знают его "за духовный подвиг, за то, что он всегда полагается на помощь Божию, остается твердым защитником и исповедником православной веры".
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По оценке митрополита Тимофея, которую он высказал уже в интервью на сайте Украинской православной церкви, присутствие представителей других православных церквей на праздновании в Киеве пятилетия интронизации главы УПЦ "свидетельствует о единстве Церквей вокруг блаженнейшего митрополита Онуфрия".
Представитель Иерусалимского патриархата признал, что "православие в Украине претерпевает тяжелые испытания", и напомнил, что "главным орудием" верующих является молитва.
В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь на Украине значительно усилилось. В УПЦ заявляют об открытой дискриминации и гонениях со стороны властей, членов националистических группировок и раскольнических структур, а также об информационной кампании против нее в украинских СМИ.
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Религия и мировоззрениерелигия
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