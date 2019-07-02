РЖД опровергли данные об увольнении начальника Рижского вокзала

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. РЖД опровергают информацию об увольнении начальника Рижского вокзала из-за случая с проездом автомобиля артистки Аллы Пугачевой по платформе к поезду, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее во вторник в соцсетях появилась информация, что начальник Рижского вокзала уволен после инцидента с Пугачёвой.

"Информация не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе РЖД.

Ранее сообщалось, что народная артистка России проехалась по перрону вокзала на машине. Пугачеву и ее мужа телеведущего Максима Галкина подвезли к вагону поезда дальнего следования "Москва-Рига" на дорогом автомобиле. Приезд примадонны засняли поклонники и очевидцы, после чего сделали публикации в социальных сетях.