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РИА Новости

РЖД опровергли данные об увольнении начальника Рижского вокзала

Вчера, 16:04
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. РЖД опровергают информацию об увольнении начальника Рижского вокзала из-за случая с проездом автомобиля артистки Аллы Пугачевой по платформе к поезду, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее во вторник в соцсетях появилась информация, что начальник Рижского вокзала уволен после инцидента с Пугачёвой.
"Информация не соответствует действительности", - сообщили в пресс-службе РЖД.
Ранее сообщалось, что народная артистка России проехалась по перрону вокзала на машине. Пугачеву и ее мужа телеведущего Максима Галкина подвезли к вагону поезда дальнего следования "Москва-Рига" на дорогом автомобиле. Приезд примадонны засняли поклонники и очевидцы, после чего сделали публикации в социальных сетях.
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД РИА Новости сообщали, что автомобиль певицы ехал по технической платформе на Рижском вокзале в Москве и не мог помешать другим посетителям, но подъезд к поездам может осуществлять только спецтехника, поэтому будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб.
Вагончик тронется, перрон останется
Вчера, 16:22
Вагончик тронется, перрон останется
6503648
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РЖДАлла ПугачеваПроисшествия
Популярные комментарии
Это не техническая платформа, а самая обыкновенная платформа, кто был на Рижском вокзале, тому прекрасно все видно. Кому балду то вправляют? А начальничек по любому решил карманных деньжат срубить, вот и срубил, красавец, теперь поперек горла эти копейки встанут.
2 июля, 16:29
Spiridonov Aleksei
2700001
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