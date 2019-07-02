На Украине изъяли кокаина на 60 миллионов долларов

КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Национальная полиция Украины изъяла 400 килограммов кокаина на сумму в 60 миллионов долларов и пресекла деятельность международного синдиката, заявил во вторник глава ведомства Сергей Князев.
"Изъято 400 килограммов наркотического вещества "кокаин", чистота которого составляет более 90%. Общая стоимость этого зелья составляет около 60 миллионов долларов", - заявил Князев на брифинге.
По его словам, полиция пресекла деятельность преступного синдиката, который занимался поставкой наркотиков из Латинской Америки в западную Европу. Князев сказал, что правоохранители задержали трех граждан Украины, а также Великобритании и Нидерландов.
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