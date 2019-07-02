На Украине изъяли кокаина на 60 миллионов долларов

КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Национальная полиция Украины изъяла 400 килограммов кокаина на сумму в 60 миллионов долларов и пресекла деятельность международного синдиката, заявил во вторник глава ведомства Сергей Князев.

"Изъято 400 килограммов наркотического вещества "кокаин", чистота которого составляет более 90%. Общая стоимость этого зелья составляет около 60 миллионов долларов", - заявил Князев на брифинге.