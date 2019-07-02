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РИА Новости

Джабаров считает, что к протестам в Грузии привели внутренние проблемы

Вчера, 15:57
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Первопричиной последних протестов в Грузии стали внутренние проблемы, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне обострившихся отношений приостановлены перелеты между РФ и Грузией.
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"Я полагаю, что первопричиной всего были внутренние грузинские проблемы. Проигравшая оппозиция в лице сторонников Саакашвили, которая проиграла и на выборах в парламент, и на выборах президента Грузии, взяла реванш, использовала повод совершенно глупый, надуманный - посещение российской делегацией Межпарламентской ассамблеи православия", - сказал Джабаров на пресс-конференции на тему: "Грузия ругается, Россия огрызается. Что дальше?".
По его мнению, антироссийские выступления в Тбилиси были спланированы оппозицией, а инцидент с креслом спикера парламента, с которого начались протесты, стал всего лишь поводом. "То, что началось потом, честно говоря, всех потрясло. Особенно потрясла злобная русофобия. Мои друзья дали мне посмотреть запись того, что кричала на площади восставшая молодежь. И я считаю, что это прямое оскорбление нашей страны", - отметил Джабаров.
Он добавил, что митингующих вряд ли волновало состояние российско-грузинских отношений.
"В этот момент они не думали, что кое-как стали постепенно восстанавливаться отношения, что десятки тысяч грузин зарабатывают себе на хлеб, не думали о том, что многие грузинские семьи обеспечивают себя, предоставляя услуги туристам, в том числе и российским", - подчеркнул он.
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Владимир ДжабаровГрузияВ мире
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