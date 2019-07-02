Джабаров считает, что к протестам в Грузии привели внутренние проблемы

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Первопричиной последних протестов в Грузии стали внутренние проблемы, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. На фоне обострившихся отношений приостановлены перелеты между РФ и Грузией.

"Я полагаю, что первопричиной всего были внутренние грузинские проблемы. Проигравшая оппозиция в лице сторонников Саакашвили, которая проиграла и на выборах в парламент, и на выборах президента Грузии, взяла реванш, использовала повод совершенно глупый, надуманный - посещение российской делегацией Межпарламентской ассамблеи православия", - сказал Джабаров на пресс-конференции на тему: "Грузия ругается, Россия огрызается. Что дальше?".

По его мнению, антироссийские выступления в Тбилиси были спланированы оппозицией, а инцидент с креслом спикера парламента, с которого начались протесты, стал всего лишь поводом. "То, что началось потом, честно говоря, всех потрясло. Особенно потрясла злобная русофобия. Мои друзья дали мне посмотреть запись того, что кричала на площади восставшая молодежь. И я считаю, что это прямое оскорбление нашей страны", - отметил Джабаров.

Он добавил, что митингующих вряд ли волновало состояние российско-грузинских отношений.