Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T15:53Z
https://ria.ru/20190702/1556124295.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Назван предполагаемый виновник смертельного ДТП на Кутузовском проспекте

Вчера, 15:53
13048
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Предполагаемой виновницей крупного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве стала женщина, она погибла, сообщил РИА Новости начальник управления информации ГУВД столицы Юрий Титов.
Во вторник днем на Кутузовском проспекте на западе Москвы произошло ДТП, в котором, как сообщали источники в экстренных службах, пострадали семь человек, двое из них погибли, в числе пострадавших трое детей.
"Водитель автомобиля KIA - женщина двигалась по Кутузовскому проспекту в сторону МКАД. В районе дома 30/32, не справившись с управлением, допустила выезд на полосу встречного движения. В результате она совершила столкновение с двумя единицами транспортных средств. В результате ДТП она сама погибла на месте происшествия. Кроме нее погиб водитель автомобиля такси", - сказал Титов.
"Также в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести были направлены пять человек. В их числе трое несовершеннолетних детей, находившихся в салоне автомобиля, предположительно, виновницы ДТП. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства совершенного происшествия", - добавил собеседник агентства.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
2157474
Обсудить 3
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Путин прокомментировал гибель российских подводников
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
Горожане в фонтане парка 300-летия Санкт-Петербурга
Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян в июле
Лента
новостей
Танк КВ-1
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
На месте массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. 2 июля 2019
В ДТП на Кутузовском проспекте пострадали шесть человек
Багаж туристов в аэропорту
Опытные туристы рассказали, что не стоит брать с собой в отпуск
Британку выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти
Производитель компонентов для "АвтоВАЗа" объяснил срыв поставок
Андреевский флаг
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева прокомментировала инцидент с красноярским губернатором в Канске
Владимир Рязанов
Ограбили и помочились. В Ростове компания мужчин насмерть забила сироту
Лев Лещенко
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Разрушенная дорога в подтопленном городе Тулуне Иркутской области
Ученые назвали причину наводнения в Иркутской области
На месте массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. 2 июля 2019
Предполагаемая виновница ДТП на Кутузовском проспекте была врачом
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:19Навального и Волкова заподозрили в присвоении более 41 миллиона рублей
11:18В ЕС назвали разведение сил у Станицы Луганской прорывом
11:18Предварительные испытания 57-мм модуля для "Арматы" начнутся в 2019 году
11:17Ученые выяснили, почему жирная пища вызывает ожирение
11:17Шойгу прибыл в Североморск
11:16В Татарстане пять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
11:11В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
11:10Мосгоризбирком назвал недопустимым давление на комиссию
11:07МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
10:59В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
10:58Президент Боливии назвал основные ошибки Трампа
10:58Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
10:57Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний
10:57МВД увеличит штатную численность на Дальнем Востоке
10:52Президент Боливии посоветовал бы Трампу быть человечнее к другим народам
10:50После паводка в Приангарье уничтожили более 1,6 тысячи погибших животных
10:49Швецов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере IT
Лента новостейМолния