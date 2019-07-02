Назван предполагаемый виновник смертельного ДТП на Кутузовском проспекте

"Водитель автомобиля KIA - женщина двигалась по Кутузовскому проспекту в сторону МКАД. В районе дома 30/32, не справившись с управлением, допустила выезд на полосу встречного движения. В результате она совершила столкновение с двумя единицами транспортных средств. В результате ДТП она сама погибла на месте происшествия. Кроме нее погиб водитель автомобиля такси", - сказал Титов.