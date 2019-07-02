Назван предполагаемый виновник смертельного ДТП на Кутузовском проспекте

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Предполагаемой виновницей крупного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве стала женщина, она погибла, сообщил РИА Новости начальник управления информации ГУВД столицы Юрий Титов.
Во вторник днем на Кутузовском проспекте на западе Москвы произошло ДТП, в котором, как сообщали источники в экстренных службах, пострадали семь человек, двое из них погибли, в числе пострадавших трое детей.
"Водитель автомобиля KIA - женщина двигалась по Кутузовскому проспекту в сторону МКАД. В районе дома 30/32, не справившись с управлением, допустила выезд на полосу встречного движения. В результате она совершила столкновение с двумя единицами транспортных средств. В результате ДТП она сама погибла на месте происшествия. Кроме нее погиб водитель автомобиля такси", - сказал Титов.
"Также в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести были направлены пять человек. В их числе трое несовершеннолетних детей, находившихся в салоне автомобиля, предположительно, виновницы ДТП. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства совершенного происшествия", - добавил собеседник агентства.