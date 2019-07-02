В Иркутской области нашли четырех человек, считавшихся пропавшими без вести

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Спасатели обнаружили живыми четверых человек, считавшихся пропавшими без вести после крупного наводнения в Иркутской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

"По последним данным, в результате дождевого паводка в Иркутской области из 17 пропавших без вести четыре человека найдены живыми", - сказал собеседник агентства.