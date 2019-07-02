Автобусы в Тулуне начнут работать со среды

ИРКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Автобусный транспорт в иркутском Тулуне, сильнее всего пострадавшем из-за паводка, заработает в обычном режиме со среды, сообщает пресс-служба администрации города.

В понедельник сообщалось, что автобусное сообщение налажено по левой стороне города. По правой стороне автобус ходит до станции Азей. Организовано движение автобуса от микрорайона Гидролизный до пункта временного размещения, чтобы доставлять людей для составления документов.

"С завтрашнего дня автобусы будут работать в обычном режиме", - говорится в сообщении администрации города.