Автобусы в Тулуне начнут работать со среды

ИРКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Автобусный транспорт в иркутском Тулуне, сильнее всего пострадавшем из-за паводка, заработает в обычном режиме со среды, сообщает пресс-служба администрации города.
В понедельник сообщалось, что автобусное сообщение налажено по левой стороне города. По правой стороне автобус ходит до станции Азей. Организовано движение автобуса от микрорайона Гидролизный до пункта временного размещения, чтобы доставлять людей для составления документов.
"С завтрашнего дня автобусы будут работать в обычном режиме", - говорится в сообщении администрации города.
На утро 2 июля в Иркутской области, где из-за паводка введен режим ЧС, подтопленными остаются более 4 тысяч жилых дома в 42 населенных пунктах. По данным МЧС региона, число госпитализированных из-за паводка превысило 200 человек, за медицинской помощью обратилось более 1,3 тысячи человек. По информации спасательного ведомства, погибли 18 человек, местонахождение еще 17 неизвестно.