В Иране раскрыли шпионскую сеть, действовавшую на атомных объектах

"Члены (шпионской – ред.) группы были выявлены в прошлом году благодаря усилиям иранских служб безопасности. Ее агенты были выявлены на секретных иранских центрах, включая ядерные и оборонные центры и государственные (объекты – ред.) инфраструктуры. Большинство из них были арестованы", - сообщил Эсмаили.