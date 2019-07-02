Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T15:48Z
https://ria.ru/20190702/1556123963.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Иране раскрыли шпионскую сеть, действовавшую на атомных объектах

Вчера, 15:48
1140
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Иран раскрыл шпионскую сеть, которая действовала на атомных и оборонных объектах страны, передает агентство Fars со ссылкой на представителя судебной власти страны Голямхосейна Эсмаили.
"Члены (шпионской – ред.) группы были выявлены в прошлом году благодаря усилиям иранских служб безопасности. Ее агенты были выявлены на секретных иранских центрах, включая ядерные и оборонные центры и государственные (объекты – ред.) инфраструктуры. Большинство из них были арестованы", - сообщил Эсмаили.
Он добавил, что двое шпионов получили длительные сроки тюремного заключения. Эсмаили также отметил, что иранские военные суды завершили расследование дел остальных членов шпионской ячейки, добавив, что прокурор потребовал для них смертной казни.
Ранее судебная организация вооруженных сил ИРИ сообщила, что в Иране казнили сотрудника иранской оборонной сферы, сотрудничавшего с ЦРУ и шпионившего в пользу США.
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
22 июня, 16:53
В Иране казнили шпионившего в пользу ЦРУ сотрудника оборонной сферы
7133010
Обсудить 1
ИранСШАВ мире
Рекомендуем
Турция прокомментировала соглашение ООН с сирийскими курдами
РИА
Новости
На Украине изъяли кокаина на 60 миллионов долларов
Боец спецподразделения народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области
Украинские силовики понесли потери после попытки атаковать позиции ДНР
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал превышение Ираном уровня запасов урана
Лента
новостей
Назван предполагаемый виновник смертельного ДТП на Кутузовском проспекте
В Донбассе сбили беспилотник миссии ОБСЕ
Заготовка рулонов сена на поле в Краснодарском крае
Индия перестала покупать российскую сельхозпродукцию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковни. 2 июля 2019
Механизм INSTEX до сих пор не обслужил ни одну транзакцию, заявил Лавров
Франс Тиммерманс
Премьер Чехии назвал возможное избрание Тиммерманса главой ЕК катастрофой
В Финляндии оценили разрешение на транзит санкционных товаров через Россию
Андреевский флаг
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Олег Дерипаска
Дерипаска потратил более $20 миллионов на спасение экс-агента ФБР в Иране
Работа лаборатории
Обнаружен неизвестный смертельный вирус
Сотрудников ФСБ задержали за хищение денег у бизнесмена
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский взял под личный контроль расследование взрыва под Днепром
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:19Навального и Волкова заподозрили в присвоении более 41 миллиона рублей
11:18В ЕС назвали разведение сил у Станицы Луганской прорывом
11:18Предварительные испытания 57-мм модуля для "Арматы" начнутся в 2019 году
11:17Ученые выяснили, почему жирная пища вызывает ожирение
11:17Шойгу прибыл в Североморск
11:16В Татарстане пять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
11:11В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
11:10Мосгоризбирком назвал недопустимым давление на комиссию
11:07МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
10:59В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
10:58Президент Боливии назвал основные ошибки Трампа
10:58Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
10:57Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний
10:57МВД увеличит штатную численность на Дальнем Востоке
10:52Президент Боливии посоветовал бы Трампу быть человечнее к другим народам
10:50После паводка в Приангарье уничтожили более 1,6 тысячи погибших животных
10:49Швецов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере IT
Лента новостейМолния