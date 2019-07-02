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РИА Новости

Гендиректор "Ильюшина" опроверг информацию о массовых увольнениях

Вчера, 15:47
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© Фото : Авиационный комплекс им. С.В. ИльюшинаГенеральный директор авиакомплекса "Ильюшин" Юрий Грудинин
Генеральный директор авиакомплекса Ильюшин Юрий Грудинин
© Фото : Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Никаких массовых увольнений и сокращений в "Ильюшине" нет, заявил РИА Новости гендиректор компании Юрий Грудинин.
Ранее в некоторых СМИ появилась информация со ссылкой на неназванные источники о "массовом увольнении сотрудников и топ-менеджмента ПАО "Ильюшин".
"Я не читаю эту прессу. Ничего массового нет, так что обращайтесь к ним (СМИ. — Прим. ред.), где они брали эту информацию", — сказал Грудинин.
В пресс-службе "Ильюшина" сообщили, что идет настройка профессиональной команды предприятия. "Сокращается количество уровней управления. Поэтому ряд менеджеров и представителей административного аппарата покидают свои посты. При этом конструкторский потенциал сохраняется в полном объеме. Главные конструкторы и инженерные команды по всем ключевым программам продолжают работу", — сказали там.
В апреле пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации объявила о назначении Грудинина гендиректором ПАО "Ил". Он заменил на этом посту Алексея Рогозина.
Авиационный комплекс имени Ильюшина — головная компания дивизиона транспортной авиации ПАО "ОАК". Выполняет полный комплекс работ, связанных с разработкой, модернизацией, испытаниями, подготовкой и сопровождением производства, а также производством образцов авиационной техники, поддержанием летной годности ранее произведенных воздушных судов марки "Ил".
Алексей Рогозин
4 апреля, 19:19
Алексей Рогозин покинет пост вице-президента ОАК и главы "Ильюшина"
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Авиационный комплекс имени С. В. ИльюшинаОбщество
Популярные комментарии
Наконец то командовать снова будут специалисты своего дела, а не менеджеры созданные по западным лекалам у которых только баксы в глазах.
2 июля, 17:03
Vlad Unfamiliar
652900016
Почему-то я верю новому гендиректору ПАО "Ил". Судя по всему, нужно было "встряхнуть контору" от летаргии. История с "Ил-112" показала это.
2 июля, 16:35
Николай Редько
50300313
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