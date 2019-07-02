Гендиректор "Ильюшина" опроверг информацию о массовых увольнениях

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Никаких массовых увольнений и сокращений в "Ильюшине" нет, заявил РИА Новости гендиректор компании Юрий Грудинин.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация со ссылкой на неназванные источники о "массовом увольнении сотрудников и топ-менеджмента ПАО "Ильюшин".

"Я не читаю эту прессу. Ничего массового нет, так что обращайтесь к ним (СМИ. — Прим. ред.), где они брали эту информацию", — сказал Грудинин.

В пресс-службе "Ильюшина" сообщили, что идет настройка профессиональной команды предприятия. "Сокращается количество уровней управления. Поэтому ряд менеджеров и представителей административного аппарата покидают свои посты. При этом конструкторский потенциал сохраняется в полном объеме. Главные конструкторы и инженерные команды по всем ключевым программам продолжают работу", — сказали там.

В апреле пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации объявила о назначении Грудинина гендиректором ПАО "Ил". Он заменил на этом посту Алексея Рогозина.