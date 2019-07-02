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РИА Новости

Губернатор Красноярского края извинился перед местной жительницей

Вчера, 15:39
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс на стенде МИА "Россия сегодня" на международном арктическом форуме "Арктика – территория диалога". 10 апреля 2019
Губернатор Красноярского края Александр Усс на стенде МИА Россия сегодня на международном арктическом форуме Арктика – территория диалога. 10 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс извинился перед местной жительницей. Об этом сообщила РИА Новости сама женщина, задавшая главе региона неудобный вопрос про действия властей, если дорогу в Канске размоет.
"Принес извинения, сказал, что с дорогой он нам поможет, она будет восстановлена. Конкретно по вопросу он мне ответил. Уже сегодня там работы ведутся, оснований ему не верить нет", — сказала Наталья.
Она добавила, что считает инцидент исчерпанным и понимает, что все было сказано на эмоциях.
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Вчера, 14:37
Скабеева прокомментировала инцидент с красноярским губернатором в Канске
Ранее в соцсетях появились кадры со встречи губернатора с жителями пострадавшего при паводке города. У главы региона спросили, что будет, если дорогу размоет, пришлют ли вертолеты. В ответ на это губернатор заявил, что женщина, задавшая вопрос, хочет "качнуть права".
Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Елена Уляшева заявила, что видео "не отражает реального разговора", а слова вырваны из контекста.
Она также рассказала, почему губернатор отправился в зону подтопления в белой рубашке и туфлях. Уляшева отметила, что губернатор не стал переодеваться, чтобы быстрее попасть в регион. Пресс-секретарь добавила, что Усс хотел лично оценить ситуацию, а не опираться на доклады.
"Конечно, эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором. Мы все живые люди", — написала Уляшева в фейсбуке.
Пресс-секретарь подчеркнула, что во время визита в подтопленный город губернатор провел несколько важных встреч с канцами, после чего распорядился отремонтировать дороги после спада воды и начать выплачивать материальную помощь пострадавшим.
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На инцидент отреагировали в партии "Единая Россия". Так, заместитель секретаря генерального совета Евгений Ревенко призывал губернатора извиниться за жесткие слова в адрес жительницы.
"Понятно, что ситуация очень тяжелая, нервы у всех на пределе. Люди ждут помощи, а не истерику. И вопросы задают прежде всего представителям власти, больше надеяться им не на кого", - сказал политик в комментарии РИА Новости.
По его словам, власть не имеет права на подобного рода эмоции, с людьми необходимо разговаривать исключительно уважительно.
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Обсудить 36
Россия
Популярные комментарии
Какая прелесть.... А теперь надо ему похлопать и вытереть слезу умиления, за его благородный поступок...
2 июля, 16:06
Люд Мила
72130102
Прям изнервничался губернатор, за речью не слидит....
2 июля, 16:23
LLaletinivanv
3481003
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