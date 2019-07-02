Губернатор Красноярского края извинился перед местной жительницей

Губернатор Красноярского края Александр Усс на стенде МИА "Россия сегодня" на международном арктическом форуме "Арктика – территория диалога". 10 апреля 2019

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс извинился перед местной жительницей. Об этом сообщила РИА Новости сама женщина, задавшая главе региона неудобный вопрос про действия властей, если дорогу в Канске размоет.

"Принес извинения, сказал, что с дорогой он нам поможет, она будет восстановлена. Конкретно по вопросу он мне ответил. Уже сегодня там работы ведутся, оснований ему не верить нет", — сказала Наталья.

Она добавила, что считает инцидент исчерпанным и понимает, что все было сказано на эмоциях.

Ранее в соцсетях появились кадры со встречи губернатора с жителями пострадавшего при паводке города. У главы региона спросили, что будет, если дорогу размоет, пришлют ли вертолеты. В ответ на это губернатор заявил, что женщина, задавшая вопрос, хочет "качнуть права".

Пресс-секретарь губернатора Красноярского края Елена Уляшева заявила, что видео "не отражает реального разговора", а слова вырваны из контекста.

Она также рассказала, почему губернатор отправился в зону подтопления в белой рубашке и туфлях. Уляшева отметила, что губернатор не стал переодеваться, чтобы быстрее попасть в регион. Пресс-секретарь добавила, что Усс хотел лично оценить ситуацию, а не опираться на доклады.

"Конечно, эмоции иногда брали верх и над жителями Канска, и над губернатором. Мы все живые люди", — написала Уляшева в фейсбуке.

Пресс-секретарь подчеркнула, что во время визита в подтопленный город губернатор провел несколько важных встреч с канцами, после чего распорядился отремонтировать дороги после спада воды и начать выплачивать материальную помощь пострадавшим.

На инцидент отреагировали в партии "Единая Россия". Так, заместитель секретаря генерального совета Евгений Ревенко призывал губернатора извиниться за жесткие слова в адрес жительницы.

"Понятно, что ситуация очень тяжелая, нервы у всех на пределе. Люди ждут помощи, а не истерику. И вопросы задают прежде всего представителям власти, больше надеяться им не на кого", - сказал политик в комментарии РИА Новости.