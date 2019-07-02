В калининградском минздраве прокомментировали смерть младенца в роддоме №4

КАЛИНИНГРАД, 2 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко не считает, что у двух калининградских врачей был мотив совершить убийство младенца в роддоме №4.

Обвиняемыми по резонансному делу проходят и.о. главврача роддома №4 Калининграда Елена Белая и врач-неонатолог, анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации перинатального центра Калининградской области Элина Сушкевич. По версии следствия, они убили сильно недоношенного младенца в роддоме, внеся в журнал запись о мертворожденном ребенке, чтобы не портить статистику медучреждения, что могло негативно повлиять на назначение Белой на должность главврача.

"Эта ситуация не отразилась бы никак на статистике или экономии лекарств. Там не было ни дорогостоящих препаратов, ни статистически эта смерть ни на что бы не повлияла. Я этого мотива не усматриваю… Я обладаю той же информацией, что и все окружающие – из опубликованного пресс-релиза СК. Честно говоря, совсем не хочется верить в то, что там написанное является правдой. Остается только рассчитывать на справедливые следственные действия и решение суда, которые будут приняты", - сказал Кравченко журналистам.

Он отметил, что сама ситуация, когда врач может совершить какие-то действия, направленные на прекращение жизни, "не укладывается в медицинской голове ни у кого". "И профессиональное медицинское сообщество, и лично я всегда отстаиваю позицию врача в этой ситуации, потому что медицина сама по себе — наука неточная. Врачебные ошибки были, они есть, и они, к сожалению, будут. Мы всегда выступали за декриминализацию таких ошибок, и они должны рассматриваться, прежде всего, медицинским сообществом… Медицинская общественность, мягко говоря, взбудоражена этим фактом и, конечно, встает на защиту своих коллег", - добавил министр.

Следствие предъявило Сушкевич обвинение в убийстве малолетнего группой лиц по предварительному сговору, суд отправил ее под домашний арест. В отношении Белой возбуждено дело по статье об организации убийства малолетнего. Ранее ее обвиняли в превышении должностных полномочий, несколько месяцев она провела в СИЗО, затем суд сменил меру пресечения на домашний арест.

В ноябре 2018 года в роддом поступила женщина, которая на раннем сроке беременности (23-24 недели) родила ребенка массой около 700 граммов. По версии следствия, и.о. главврача Белая, получив от дежурных врачей информацию о том, что в роддоме родился глубоко недоношенный ребенок в тяжелом состоянии, и прогнозируя летальный исход, приняла решение убить новорожденного. Сделала она это, считают в СК, так как смерть младенца в медучреждении испортила бы статистику, что могло бы негативно повлиять на назначение Белой на должность главврача.