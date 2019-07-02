ФАС изучит российский рынок мяса

"У ФАС есть причины для того, чтобы исследовать эту тему, потому что так сразу сказать, есть у нас волнения или нет, я не могу. Если рост цен на корма обусловлен объективными обстоятельствами, то это одна история, и если он правильно отражается в цене на мясо. Если это не так - значит, мы будем внимательно смотреть", - сказал замглавы ФАС.