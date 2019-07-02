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РИА Новости

ФАС изучит российский рынок мяса

Вчера, 15:15
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрилавок с мясом на Даниловском рынке в Москве
Прилавок с мясом на Даниловском рынке в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует изучить российский рынок мяса на предмет возможного роста цен на мясную продукцию, сообщил журналистам замглавы ФАС Андрей Цыганов.
Отвечая во вторник на вопрос, планирует ли антимонопольная служба изучить российский рынок мяса, Цыганов сказал: "Да, конечно".
"У ФАС есть причины для того, чтобы исследовать эту тему, потому что так сразу сказать, есть у нас волнения или нет, я не могу. Если рост цен на корма обусловлен объективными обстоятельствами, то это одна история, и если он правильно отражается в цене на мясо. Если это не так - значит, мы будем внимательно смотреть", - сказал замглавы ФАС.
Российский зерновой союз (РЗС) весной направил обращение на имя зампредседателя правительства РФ Алексея Гордеева с просьбой разобраться в ситуации с НДС, которая, по мнению авторов письма, может завершиться банкротством импортеров кормов для сельскохозяйственных животных и негативно отразиться на стоимости продукции животноводства в России.
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"Игра спроса и предложения". Эксперт о возможном подорожании мясаСтоимость мяса может вырасти на 10%, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik бывший начальник аграрного департамента Правительства РФ Леонид Холод рассказал, насколько вероятен рост цен и от чего это будет зависеть.
Как отмечали авторы документа, импортеры кормовых добавок на протяжении последних 14 лет декларировали кормовые добавки как "продукт, используемый для кормления животных" и платили пониженную ставку НДС в размере 10%. Однако, говорится в письме, с 2017 года Федеральная таможенная служба (ФТС) выставляет письменные требования пересчитать НДС с 10% на 18% и доплатить разницу за последние три года.
Во вторник представители отраслевых ассоциаций сообщили РИА Новости, что реализация рекомендаций Минфина РФ по доначислению импортерам кормовых добавок НДС за последние три года обойдется животноводческому сектору не менее чем в 4 миллиарда рублей и неизбежно отразится на стоимости мясной продукции для конечного потребителя.
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