В Николаевской области в ДТП погиб один человек и 15 пострадали

КИЕВ, 2 июл - РИА Новости. Авария с участием маршрутки произошла в Николаевской области, в результате ДТП один человек погиб и 15 пострадали, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, в 12.30 (совпадает с мск) на автодороге в Николаевской области произошло столкновение грузового микроавтобуса Mercedes Benz и маршрутного микроавтобуса Mercedes Sprinter сообщением "Николаев-Первомайск".
"В результате аварии травмы различной степени тяжести получили 15 человек, в том числе оба водителя. Четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии, 25-летняя пассажирка рейсового микроавтобуса погибла", - говорится в сообщении полиции в Facebook.
Полиция завела уголовное дело, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.
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