В Верхневолжье стартовал Национальный туристский форум "Реки России"

ТВЕРЬ, 2 июл – РИА новости. В Тверской области открылся Национальный туристский форум "Реки России", участие в котором принимают представители федеральных и региональных органов власти, сферы речного транспорта, промышленного комплекса, а также руководители крупнейших российских туроператорских компаний, эксперты отрасли, сообщает пресс-служба областного правительства.

Форум проходит в Верхневолжье с 2013 года и уже признан одной из ключевых федеральных площадок для обсуждения вопросов развития водного туризма, речных туристских перевозок, встречи профессионалов туристской и транспортной индустрии.

Тверской регион в прошлом году посетили полтора миллиона человек, что на 8% больше, чем годом ранее. До 2023-го планируется практически вдвое увеличить туристический поток в Верхневолжье.

В Верхневолжье реализуется государственная программа "Развитие туристской индустрии в Тверской области" на 2018-2023 годы. Всего в 2019 году на развитие туристской инфраструктуры в Тверской области заложены 392 миллиона рублей, что в три раза больше чем в 2018 году. Еще почти 67 миллионов рублей планируется направить на мероприятия по расширению спектра и повышению качества турпродукта Тверской области, и более 16 миллионов рублей – на продвижение туристских ресурсов.

В прошлом году в Тверской области были открыты 15 новых объектов туристического показа – в Калининском и Зубцовском районах, а также в городах Кашин, Калязин, Ржев, Конаково и Тверь. Всего областное министерство туризма разработало 35 туристических маршрутов, в том числе три брендовых – "В Тверскую область по велению души", "Селигерия", "Государева дорога".

В пресс-службе напомнили, что в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было подписано соглашение между Федеральным агентством по туризму и правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта "Государева дорога".

По словам губернатора региона Игоря Рудени, все регионы являются полноценными участники проекта.

"Благодаря проекту мы популяризируем Центральную Россию, даем возможность подрастающему поколению помнить и знать, в каком государстве они живут и растут, в какой стране будут работать, создавать свои семьи, развивать нашу большую и любимую Родину", - отметил глава региона.

По сообщению пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин во вторник совершит рабочую поездку в Тверскую область и выступит на пленарном заседании Национального туристского форума "Реки России".