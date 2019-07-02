Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T15:07Z
https://ria.ru/20190702/1556122239.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152060/96/1520609659_0:106:2000:1231_1036x0_80_0_0_cc194067c27122e265330aa4bd326b1d.jpg
РИА Новости
Тверская область

В Верхневолжье стартовал Национальный туристский форум "Реки России"

Вчера, 15:07
57
© Depositphotos / BestPhotoStudioВид на город Тверь
Вид на город Тверь
© Depositphotos / BestPhotoStudio
ТВЕРЬ, 2 июл – РИА новости. В Тверской области открылся Национальный туристский форум "Реки России", участие в котором принимают представители федеральных и региональных органов власти, сферы речного транспорта, промышленного комплекса, а также руководители крупнейших российских туроператорских компаний, эксперты отрасли, сообщает пресс-служба областного правительства.
Форум проходит в Верхневолжье с 2013 года и уже признан одной из ключевых федеральных площадок для обсуждения вопросов развития водного туризма, речных туристских перевозок, встречи профессионалов туристской и транспортной индустрии.
Тверской регион в прошлом году посетили полтора миллиона человек, что на 8% больше, чем годом ранее. До 2023-го планируется практически вдвое увеличить туристический поток в Верхневолжье.
В Верхневолжье реализуется государственная программа "Развитие туристской индустрии в Тверской области" на 2018-2023 годы. Всего в 2019 году на развитие туристской инфраструктуры в Тверской области заложены 392 миллиона рублей, что в три раза больше чем в 2018 году. Еще почти 67 миллионов рублей планируется направить на мероприятия по расширению спектра и повышению качества турпродукта Тверской области, и более 16 миллионов рублей – на продвижение туристских ресурсов.
Владимир Путин
1 июля, 15:08
Путин выступит на пленарном заседании форума "Реки России"
В прошлом году в Тверской области были открыты 15 новых объектов туристического показа – в Калининском и Зубцовском районах, а также в городах Кашин, Калязин, Ржев, Конаково и Тверь. Всего областное министерство туризма разработало 35 туристических маршрутов, в том числе три брендовых – "В Тверскую область по велению души", "Селигерия", "Государева дорога".
В пресс-службе напомнили, что в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) было подписано соглашение между Федеральным агентством по туризму и правительствами Тверской, Московской, Ленинградской, Новгородской областей о сотрудничестве по развитию межрегионального проекта "Государева дорога".
По словам губернатора региона Игоря Рудени, все регионы являются полноценными участники проекта.

"Благодаря проекту мы популяризируем Центральную Россию, даем возможность подрастающему поколению помнить и знать, в каком государстве они живут и растут, в какой стране будут работать, создавать свои семьи, развивать нашу большую и любимую Родину", - отметил глава региона.

По сообщению пресс-службы Кремля, президент России Владимир Путин во вторник совершит рабочую поездку в Тверскую область и выступит на пленарном заседании Национального туристского форума "Реки России".
Президенту также будет презентован проект по строительству транспортно-пересадочного узла и речного порта "Завидово". Новый комплекс сможет обслуживать автомобильный, железнодорожный и водный транспорт, а его среднесуточный пассажиропоток составит более 2 тысяч человек.
101001
Обсудить 0
Тверская областьОбщество
Рекомендуем
В Подмосковье собрали почти 230 тонн электролома
РИА
Новости
Мужчина сидит за компьютером
В Подмосковье договор аренды земли перевели в электронный вид
В Подмосковье назвали муниципалитеты-рекордсмены по сданному жилью
Александр Панкин
МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
Лента
новостей
Представители Верхневолжья победили в конкурсе "Туристический сувенир"
Отдыхающие у бассейнов санатория Заполярье в Сочи
Здравницы на Кубани вошли в топ-100 рейтинга инвестпривлекательности
Американская военная техника в Сирии
В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
Эво Моралес
Президент Боливии посоветовал бы Трампу быть человечнее к другим народам
Паводок в Иркутской области
Подмосковье направит гумпомощь пострадавшим от паводка в Иркутской области
Лоджия и выход на кухню в квартире нового многоквартирного дома. Архивное фото
В подмосковном Ступино почти тысяча человек переедет в новое жилье
В Подмосковье в июле полностью внедрят Восточную систему водоснабжения
Выставка номинантов на премию Инновация в нижегородском Арсенале
В Нижнем Новгороде открылась выставка номинантов на премию "Инновация"
Сооружения биологической очистки сточных вод водоочистной станции
Очистные сооружения модернизируют в Дубне
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: ВЭБ вложит в "Волжское море" 40 млрд рублей
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
Спецпосланник ООН по Сирии Педерсен посетит Москву 4-5 июля
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:21Представительство ЕС в РФ выразило соболезнования в связи с гибелью моряков
11:20В Иркутской области повысился уровень воды в реке Витим
11:20Кадыров выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников
11:19Навального и Волкова заподозрили в присвоении более 41 миллиона рублей
11:18В ЕС назвали разведение сил у Станицы Луганской прорывом
11:18Предварительные испытания 57-мм модуля для "Арматы" начнутся в 2019 году
11:17Ученые выяснили, почему жирная пища вызывает ожирение
11:17Шойгу прибыл в Североморск
11:16В Татарстане пять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
11:11В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
11:10Мосгоризбирком назвал недопустимым давление на комиссию
11:07МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
10:59В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
10:58Президент Боливии назвал основные ошибки Трампа
10:58Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
10:57Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний
10:57МВД увеличит штатную численность на Дальнем Востоке
Лента новостейМолния