В Москве на Кутузовском проспекте перекрыли движение из-за ДТП

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Движение транспорта существенно затруднено в районе крупного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Перекрыты для движения транспорта четыре полосы в направлении центра", - сказал собеседник агентства.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что у дома номер 33 на Кутузовском проспекте столкнулись четыре машины, в результате два человека погибли, еще пять, в том числе трое детей, пострадали. По данным ГИБДД, столкнулись пять машин, в том числе такси.
В Москве в ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека https://t.co/lPnUZVZffM pic.twitter.com/IWsLFxJ7yu— РИА Новости (@rianru) 2 июля 2019 г.