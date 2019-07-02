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РИА Новости

В Москве на Кутузовском проспекте перекрыли движение из-за ДТП

Вчера, 15:03
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Движение транспорта существенно затруднено в районе крупного ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Перекрыты для движения транспорта четыре полосы в направлении центра", - сказал собеседник агентства.
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Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что у дома номер 33 на Кутузовском проспекте столкнулись четыре машины, в результате два человека погибли, еще пять, в том числе трое детей, пострадали. По данным ГИБДД, столкнулись пять машин, в том числе такси.
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ГИБДД МВД РФМоскваПроисшествия
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