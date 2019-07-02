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РИА Новости

Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска

Вчера, 15:01
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© Фото : Александр Паниотов / Администрация Губернатора Красноярского краяГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс
© Фото : Александр Паниотов / Администрация Губернатора Красноярского края
МОСКВА/КРАСНОЯРСК, 2 июл — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс позвонил жительнице Канска, с которой у него произошел резкий разговор, и извинился. Об этом РИА Новости рассказала сама женщина, задавшая главе региона неудобный вопрос.

"Принес извинения, сказал, что с дорогой он нам поможет, дорога будет восстановлена. Конкретно по вопросу, который я задала, он мне ответил на вопрос. Уже сегодня там работы ведутся, оснований ему не верить нет", — сказала Наталья.

Она добавила, что считает инцидент исчерпанным и понимает, что все было сказано на эмоциях.
Ранее во "ВКонтакте" появились кадры со встречи Усса с жителями пострадавшего при паводке города. У главы региона спросили, что будет, если дорогу размоет, пришлют ли вертолеты. В ответ на это Усс заявил, что женщина, задавшая вопрос, хочет "качнуть права".

Паводок в Канске

В воскресенье в Канске ввели режим ЧС в связи с осложнением паводковой ситуации после дождей. Вечером 30 июня уровень воды в реке Кан поднялся до 439 сантиметров.
По данным МЧС, паводок не затронул жилые дома. Всего в зоне подтопления оказались 79 придомовых участков и 140 дач. Под руководством мэра Канска Андрея Береснева был создан штаб, координирующий действия спасательных служб, из Красноярска прибыл отряд спасателей со специализированной техникой.
После визита в Канск Александр Усс сообщил, что главная опасность позади и теперь основная задача — обеспечить сохранность имущества жителей и начать оформление документов для компенсации ущерба. Его сумму определят после схода воды.
Телеведущая Ольга Скабеева
Вчера, 14:37
Скабеева прокомментировала инцидент с красноярским губернатором в Канске
6512943792
Обсудить 9
Александр УссКрасноярский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Раз за разом одно и тоже... Гнать надо оного господина...
2 июля, 15:47
ffwrk
2320106
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