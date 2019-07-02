Красноярский губернатор извинился перед жительницей Канска

МОСКВА/КРАСНОЯРСК, 2 июл — РИА Новости. Губернатор Красноярского края Александр Усс позвонил жительнице Канска, с которой у него произошел резкий разговор, и извинился. Об этом РИА Новости рассказала сама женщина, задавшая главе региона неудобный вопрос.

"Принес извинения, сказал, что с дорогой он нам поможет, дорога будет восстановлена. Конкретно по вопросу, который я задала, он мне ответил на вопрос. Уже сегодня там работы ведутся, оснований ему не верить нет", — сказала Наталья.

Она добавила, что считает инцидент исчерпанным и понимает, что все было сказано на эмоциях.

Ранее во " ВКонтакте " появились кадры со встречи Усса с жителями пострадавшего при паводке города. У главы региона спросили, что будет, если дорогу размоет, пришлют ли вертолеты. В ответ на это Усс заявил, что женщина, задавшая вопрос, хочет "качнуть права".

Паводок в Канске

В воскресенье в Канске ввели режим ЧС в связи с осложнением паводковой ситуации после дождей. Вечером 30 июня уровень воды в реке Кан поднялся до 439 сантиметров.

По данным МЧС, паводок не затронул жилые дома. Всего в зоне подтопления оказались 79 придомовых участков и 140 дач. Под руководством мэра Канска Андрея Береснева был создан штаб, координирующий действия спасательных служб, из Красноярска прибыл отряд спасателей со специализированной техникой.