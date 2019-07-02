Сотрудников ФСБ задержали за хищение денег у бизнесмена

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. ФСБ России во вторник объявила о задержании своих сотрудников за хищение денег у бизнесмена, не уточнив, однако, никаких подробностей.

"Задержаны военнослужащие органов ФСБ, причастные к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю. Материалы переданы для рассмотрения в органы военного следствия", - говорится в релизе спецслужбы.

Никакие подробности случившегося не приводятся: ни где, ни когда, ни кто задержан. О какой сумме идет речь, тоже неясно.

Число коррумпированных сотрудников ФСБ, выявленных управлением собственной безопасности, выросло за год более чем вдвое, до 39 с 17, говорилось в поступившем ранее в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности в стране в прошлом году.

Некоторые офицеры ФСБ стали фигурантами громких уголовных дел. В мае 2017 года полковник ФСБ Дмитрий Сенин был объявлен в розыск по получившему большой резонанс делу о взятке в отношении полковника МВД Дмитрия Захарченко. По данным гособвинения, во время службы у Захарченко сложились дружеские отношение с Сениным, они "вступили в преступный сговор с целью получения от владельца ресторанов "Ля Маре" Меди Дусса взятки в особо крупном размере".

Изначально Захарченко и Сенин вымогали у ресторатора взятку в пять миллионов долларов, но затем согласились на 800 тысяч, переговорщиком выступал генерал полиции Алексей Лаушкин. Сенин в настоящее время скрывается от следствия, дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Наиболее известным делом последнего времени стало дело трех полковников-бывших сотрудников центрального аппарата ФСБ Кирилла Черкалина, Андрея Васильева и Дмитрия Фролова. По данным следствия, в 2011 году они ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительного того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности".

Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО" на сумму не менее 490 миллионов рублей, полагает СК РФ. Следствие считает Черкалина также причастным к получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления – 52 миллиона рублей).

Черкалин, как полагает следствие, руководил этой преступной группой. По данным "Коммерсанта", он курировал в ФСБ борьбу с преступностью в банковской сфере. В ходе обысков дома и на работе у полковника "изъяты крупные суммы, коллекции часов и драгоценности, оцениваемые более чем в 12 миллиардов рублей", писала газета.