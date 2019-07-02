Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке

Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел украинских силовиков в Донецкой народной республике, сообщил РИА Новости корреспондент телерадиокомпании Андрей Руденко.

Руденко рассказал, что его съемочная группа отправилась фиксировать последствия ночных и утренних ударов ВСУ по поселку Александровка, когда по ней открыли огонь.

Журналисты успели спрятаться в укрытии, в результате никто не пострадал.

В управлении Народной милиции республики РИА Новости заявили, что под удар также попали сотрудники пресс-службы ведомства и агентства News Front.

По информации представителей ДНР, всю неделю украинские силовики вели артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов в Донбассе, а за последние сутки 35 раз нарушили перемирие.

Это не первый инцидент с сотрудниками СМИ в Донбассе. Так, в конце июня корреспонденты РИА Новости, News Front и независимые журналисты попали под огонь на окраине Донецка.