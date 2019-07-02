Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел украинских силовиков в Донецкой народной республике, сообщил РИА Новости корреспондент телерадиокомпании Андрей Руденко.
Руденко рассказал, что его съемочная группа отправилась фиксировать последствия ночных и утренних ударов ВСУ по поселку Александровка, когда по ней открыли огонь.
Журналисты успели спрятаться в укрытии, в результате никто не пострадал.
В управлении Народной милиции республики РИА Новости заявили, что под удар также попали сотрудники пресс-службы ведомства и агентства News Front.
По информации представителей ДНР, всю неделю украинские силовики вели артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов в Донбассе, а за последние сутки 35 раз нарушили перемирие.
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Это не первый инцидент с сотрудниками СМИ в Донбассе. Так, в конце июня корреспонденты РИА Новости, News Front и независимые журналисты попали под огонь на окраине Донецка.
Как рассказали в News Front, тогда украинские наводчики, заметив съемочную группу, могли начать стрелять специально.