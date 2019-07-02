В Приангарье опровергли слухи о причинах паводка

ИРКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Причиной паводка в Иркутской области стали сильные и продолжительные дожди, чрезвычайное происшествие не могло быть вызвано резким таянием ледников или другими антропогенными факторами, сообщает областная прокуратура.

Российское отделение Greenpeace заявило во вторник, что наводнение в Иркутской области является последствием изменения климата. Позже старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский заявил РИА Новости, что связывать наводнение в Иркутской области с последствиями изменения климата преждевременно.

"Причиной паводка стали прошедшие с 25 по 29 июня очень сильные и продолжительные дожди в западных, центральных и южных районах Иркутской области. Распространение в социальных сетях сведений о резком таянии ледников, в том числе в результате какого-либо антропогенного воздействия, подтверждения не нашли. В связи с распространением недостоверной информации о причинах и последствиях паводковой ситуации в Иркутской области предлагаем использовать официальную информацию органов власти", - говорится в сообщении прокуратуры.

Ведомство напоминает, что сроки прогнозирования подобных опасных природных явлений научно обоснованы и составляют от 36 до 72 часов, гидрологических явлений - допускаются от 20 до 68 часов.

"Более раннее прогнозирование невозможно в связи с их локальным и стремительным природообразованием. Следует отметить, что на территории всех наводнённых районов и городов области на метеостанциях применяются автоматизированные комплексы мониторинга окружающей среды", - добавляет прокуратура региона.