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РИА Новости

В Приангарье опровергли слухи о причинах паводка

Вчера, 14:54
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВид на подтопленные районы Тулуна. 30 июня 2019
Вид на подтопленные районы Тулуна. 30 июня 2019
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИРКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Причиной паводка в Иркутской области стали сильные и продолжительные дожди, чрезвычайное происшествие не могло быть вызвано резким таянием ледников или другими антропогенными факторами, сообщает областная прокуратура.
Российское отделение Greenpeace заявило во вторник, что наводнение в Иркутской области является последствием изменения климата. Позже старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН Александр Чернокульский заявил РИА Новости, что связывать наводнение в Иркутской области с последствиями изменения климата преждевременно.
"Причиной паводка стали прошедшие с 25 по 29 июня очень сильные и продолжительные дожди в западных, центральных и южных районах Иркутской области. Распространение в социальных сетях сведений о резком таянии ледников, в том числе в результате какого-либо антропогенного воздействия, подтверждения не нашли. В связи с распространением недостоверной информации о причинах и последствиях паводковой ситуации в Иркутской области предлагаем использовать официальную информацию органов власти", - говорится в сообщении прокуратуры.
Ведомство напоминает, что сроки прогнозирования подобных опасных природных явлений научно обоснованы и составляют от 36 до 72 часов, гидрологических явлений - допускаются от 20 до 68 часов.
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"Более раннее прогнозирование невозможно в связи с их локальным и стремительным природообразованием. Следует отметить, что на территории всех наводнённых районов и городов области на метеостанциях применяются автоматизированные комплексы мониторинга окружающей среды", - добавляет прокуратура региона.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального ГУМЧС, всего в области подтопленными остаются более 4 тысяч жилых домов. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 18, пропали без вести 17 человек.
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