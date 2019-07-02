Власти Москвы посоветовали объезжать Кутузовский проспект из-за ДТП

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Автомобилистам рекомендуется объезжать Кутузовский проспект в Москве из-за крупного ДТП, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что у дома номер 33 на Кутузовском проспекте столкнулись четыре машины, в результате два человека погибли, еще пять, в том числе трое детей, пострадали. По данным ГИБДД, столкнулись пять машин, в том числе такси.
"Движение в сторону центра затруднено. Сейчас там можно проехать в направлении центра только по двум полосам. ЦОДД просит водителей заранее планировать свои маршруты, лучше воспользоваться Мичуринским проспектом", - сказали в пресс-службе.