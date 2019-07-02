Актриса из "Зачарованных" заявила, что Харви Вайнштейн "украл" ее карьеру

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Американская актриса Роуз Макгоуэн рассказала, что после работы с продюсером Харви Вайнштейном ее карьеру "украли", Американская актриса Роуз Макгоуэн рассказала, что после работы с продюсером Харви Вайнштейном ее карьеру "украли", сообщает The Independent.

"Я скучаю по тем временам. Но мою карьеру "украли". Да нас всех тогда "украли", несмотря на то, что мы были так хороши в своей работе", - сказала Роуз Макгоуэн.

Актриса рассказала, что чувствует себя частью потерянного поколения актеров, чьи перспективы и планы рушились после того, как они решили противостоять насильственным атакам Харви Вайнштейна.

Помимо Роуз Макгоуэн продюсера обвинили в харассменте Эшли Джадд ("Схватка", "Двойной просчет"), Аннабелла Шиорра ("Клан Сопрано"), Мира Сорвино ("Убийцы на замену") и другие актрисы.