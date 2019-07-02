В Подмосковье договор аренды земли перевели в электронный вид

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Договор аренды земли в Московской области теперь доступен в цифровом виде, говорится в пресс-релизе Минмособлимущества.

"В Подмосковье заключен первый договор по аренде земли полностью в электронной форме. Во взаимодействии Минмособлимущества с Московским областным БТИ (Бюро технической инвентаризации – ред.), ГКУ МО "МФЦ" и администрацией Балашихи реализована возможность заключения электронной сделки через МФЦ с выдачей усиленной электронно-цифровой подписи. Это первый случай предоставления госуслуги с последующей государственной регистрацией права в электронном виде в рамках единого непрерывного процесса. Мы планируем применить данный опыт для всех государственных услуг по земле", - цитирует пресс-служба министра Владислава Когана.