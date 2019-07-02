Свыше четверти москвичей уверены, что пойдут на выборы в Мосгордуму

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более четверти (28%) москвичей заявили, что точно пойдут на выборы в Московскую городскую думу, что на треть выше явки на прошлых выборах; еще 16% скорее всего примут в них участие, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября. В сентябре 2014 года явка составила 21,04%.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов в понедельник заявил РИА Новости, что явка на предстоящих выборах в Мосгордуму будет зависеть от активности кандидатов. По его словам, столичный избирком со своей стороны будет активно информировать избирателей о предстоящих выборах, используя телевидение, радио, интернет и другие способы. Руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов в свою очередь отмечал, что дистанционное электронное голосование, которое впервые будет реализовано на выборах депутатов в Мосгордуму 7 созыва, привлечет на выборы людей, которые никогда не голосовали.

Как сообщает ВЦИОМ, 29% опрошенных пока не определились, будут ли участвовать в выборах, и решат это ближе к самому событию; 28% точно примут участие в голосовании, 16% - скорее примут, 11% - скорее не примут, 14% точно не примут.

Согласно данным опроса, свыше половины москвичей (63%) не знают почти никого из кандидатов; 12% заявили, что выбирают, кого поддержать, среди нескольких кандидатов; 8% уже выбрали; 5% слышали о большинстве кандидатов, "но никто не вызывает желания его поддержать".

Среди источников, из которых было бы удобно получать информацию о выборах в Мосгордуму и о кандидатах, в частности, были названы: новостные интернет-порталы (38%), листовки и буклеты в почтовых ящиках (19%), ролики на YouTube (17%), бесплатные окружные, районные газеты и локальные паблики/группы в соцсетях (по 16%).

Отвечая на вопрос, насколько их интересует информация о предстоящих выборах в Мосгордуму, 54% участников опроса заявили, что специально не интересуются, но могут обратить внимание на что-то интересное, а 35% вовсе не интересуются этой темой. Только 11% опрошенных внимательно следят за информацией о предстоящих выборах. Кроме того, 77% респондентов сказали, что предстоящие в сентябре выборы не обсуждаются среди их близких, коллег и знакомых, 17% заявили, что такие обсуждения ведутся и они принимают в них участие, а 6% сказали, что их знакомые обсуждают выборы, но они не участвуют в подобных разговорах.

Как показал опрос ВЦИОМ, 71% опрошенных не замечали на улицах пункты сбора подписей в поддержку какого-либо кандидата, 16% замечали их, а 12% не только замечали подобные пункты, но и смогли сказать, в чью поддержку они были.

По данным опроса, почти половина москвичей (52%) в случае предложения подписаться в поддержку какого-либо кандидата заявили, что "все зависит от ситуации", за кого-то они подписались бы, а за кого-то - нет, 26% точно не стали бы подписывать, 12% - скорее всего, не стали бы подписывать, 4% - скорее всего, поставили бы подпись, а 3% подписали бы.

На вопрос "Если к вам придут с просьбой подписаться в поддержку выдвижения кандидата представители следующих партий, то кандидатов от какой партии вы скорее готовы будете поддержать?" 35% опрошенных затруднились ответить, 29% заявили, что поддержали бы "провластного кандидата", 18% - "представителя парламентской оппозиции", 6% - "кандидата от несистемной оппозиции по округу". Еще 5% не будут поддерживать партии, а 4% вообще не будут подписываться.

По данным опроса, 69% респондентов скорее довольны положением дел в их районе, 24% - скорее недовольны, а 7% затруднились ответить. Также, 51% респондентов считают, что за последние полтора-два года их район стал более комфортным, 32% полагают, что ничего не изменилось, 14% заявили, что район "стал менее комфортным", а 3% опрошенных затруднились ответить.

"На фоне относительно невысокого интереса к выборам в Мосгордуму (что в целом естественно для данного уровня выборов) можно ожидать усиление борьбы за голоса. С одной стороны, это ведет к росту потенциально конфликтных ситуаций, а с другой - к давлению на избирателей. Сейчас мы наблюдаем первый этап кампании - выход штабов кандидатов в поле для сбора подписей. В сложившейся ситуации кандидаты с широкой социальной базой имеют ряд очевидных преимуществ", - прокомментировала данные опроса руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Наталья Даудрих.

Она подчеркнула, что для организаторов избирательного процесса основным фокусом внимания становится обеспечение безусловной прозрачности и легитимности выборов.