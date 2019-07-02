НАСА испытало систему эвакуации пилотируемого корабля Orion

ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. НАСА успешно испытало систему эвакуации будущего пилотируемого корабля Orion, ведомство вело прямую трансляцию тестового полета.

Макет капсулы создаваемого для полетов в далекий космос - на Луну и на Марс - корабля поднялась с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в расчетные 14:00 мск. Через 55 секунд после запуска была автоматически включена система эвакуации, которая "отвела" капсулу от несущего ее аппарата.

"Все выглядит так, как было запланировано. Прекрасно", - сказала в ходе прямой трансляции испытания на сайте НАСА представитель ведомства.

Планируется, что позже во вторник НАСА проведет брифинг для журналистов, на котором подробнее расскажет об итогах прошедшего испытания.

Испытание продолжалось около трех минут и завершилось преднамеренным сбросом капсулы, где в будущем будут находиться астронавты, в океан. На последних секундах испытания из капсулы были сброшены датчики, собиравшие информацию о прошедшем полете.