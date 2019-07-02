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РИА Новости

НАСА испытало систему эвакуации пилотируемого корабля Orion

Вчера, 14:41
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© NASA / Bill StaffordАстронавты НАСА входят в космический корабль "Орион"
Астронавты НАСА входят в космический корабль Орион
© NASA / Bill Stafford
Астронавты НАСА входят в космический корабль "Орион". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. НАСА успешно испытало систему эвакуации будущего пилотируемого корабля Orion, ведомство вело прямую трансляцию тестового полета.
Макет капсулы создаваемого для полетов в далекий космос - на Луну и на Марс - корабля поднялась с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) в расчетные 14:00 мск. Через 55 секунд после запуска была автоматически включена система эвакуации, которая "отвела" капсулу от несущего ее аппарата.
"Все выглядит так, как было запланировано. Прекрасно", - сказала в ходе прямой трансляции испытания на сайте НАСА представитель ведомства.
Планируется, что позже во вторник НАСА проведет брифинг для журналистов, на котором подробнее расскажет об итогах прошедшего испытания.
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Испытание продолжалось около трех минут и завершилось преднамеренным сбросом капсулы, где в будущем будут находиться астронавты, в океан. На последних секундах испытания из капсулы были сброшены датчики, собиравшие информацию о прошедшем полете.
В НАСА надеются, что в ходе прошедшего старта удалось не только испытать саму систему эвакуации, но и собрать все данные о ходе полета, их собирали около 900 различных сенсоров.
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