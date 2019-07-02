Число погибших из-за паводка в Иркутской области увеличилось до 18 человек

ИРКУТСК, 2 июл — РИА Новости. Жертвами паводка в Иркутской области стали 18 человек, сообщил начальник регионального управления МЧС Валентин Нелюбов.

Ранее речь шла о 14 погибших.

В пресс-службе МЧС РИА Новости сообщили, что спасатели обнаружили живыми четырех человек, считавшихся пропавшими без вести. Сейчас неизвестной остается судьба 13 человек, в том числе одного ребенка.

Продолжаются поисково-спасательные операции, патрулирование затопленной территории, уже идет восстановление коммунальных систем и уборка улиц, свободных от воды. Как уточнили в ведомстве, движение по федеральной трассе восстановлено.

Режим ЧС в Иркутской области

Сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. Режим ЧС действует в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском.

В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтопленными оказались более 6,7 тысячи жилых домов. Почти 2,6 тысячи человек были эвакуированы.

Для пострадавших собирают гуманитарную помощь, уже доставлен груз из государственного материального резерва.

По данным Минздрава, более 1,3 тысячи местных жителей обратились за медицинской помощью, 201 человек госпитализирован.

В субботу на место ЧС приезжал Владимир Путин. Он поручил наладить информирование людей о пунктах временного размещения, направить детей в летние лагеря, а также подготовить план действий по восстановлению жилья в кратчайшие сроки.