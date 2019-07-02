В Финляндии оценили разрешение на транзит санкционных товаров через Россию

ХЕЛЬСИНКИ, 2 июл — РИА Новости. Ведущие производители продуктов питания Финляндии позитивно оценивают снятие российского эмбарго на транзит санкционных продуктов питания через территорию России в третьи страны, заявили РИА Новости в этих компаниях.

В соответствии с указом президента РФ от 24 июня, транзит через территорию России продуктов, ввоз которых запрещен в рамках продовольственного эмбарго, а также товаров, импорт которых запрещен из Украины, с 1 июля будет возможен при условии прослеживаемости с применением средств идентификации (пломб), функционирующих на основе системы ГЛОНАСС.

"Вопрос об открытии наземной перевозки продуктов в Китай уже давно обсуждается, и теперь он, похоже, реализован. Железнодорожное сообщение сократило бы время, затрачиваемое на доставку наших продуктов (в Китай), почти на месяц, и открыло бы возможности для экспорта свежего охлажденного мяса. Работа по открытию маршрута только началась, ждем разрешения формальностей. Мы очень позитивно оцениваем новые возможности", - отметил в комментарии РИА Новости гендиректор Atria Plc, занимающейся переработкой мяса, Юха Грён.

Ведущий финский производитель молочных продуктов Valio также с нетерпением ожидает открытия транзита через Россию.

"Valio позитивно оценивает возможность транзита продуктов питания через Россию в долгосрочной перспективе. В краткосрочной перспективе мы изучаем возможности, которые, однако, довольно ограниченны, и поставка морем по-прежнему остается конкурентоспособной для основных экспортных направлений Valio. Тем не менее, мы внимательно следим за ситуацией и заинтересованы в том, чтобы изменить логистику в будущем", - отметил директор по международным продажам Valio Тимо Паяярви.