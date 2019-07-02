В Приангарье привлекут к ответственности из-за плохого информирования о ЧС

ИРКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Прокуроры Иркутской области поставят вопрос о привлечении к административной ответственности ряда должностных лиц районов, которые ненадлежащим образом и несвоевременно информировали население о чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в области.

Как считает ведомство, причиной паводка стали прошедшие с 25 по 29 июня очень сильные и продолжительные дожди в западных, центральных и южных районах Иркутской области. Прокуратура не нашла нарушений в работе Иркутского управления гидрометеослужбы, которое заблаговременно и ежедневно передавало штормовые предупреждения и сообщения об опасных метеорологических явлениях в дежурные службы правительства Иркутской области, управления МЧС России по региону, а также в единые дежурные диспетчерские службы и в органы местного самоуправления районов, где впоследствии произошли наводнения.

"По фактам ненадлежащего и несвоевременного оповещения населения о чрезвычайной ситуации уже внесены представления: прокурором Тулунского района мэрам города Тулуна и Тулунского района, главам восьми сельских поселений; прокурором города Нижнеудинска мэру города; Тайшетским межрайонным прокурором главам Рождественского и Шиткинского муниципальных образований, прокурором Чунского района главе Октябрьского сельского поселения", - говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, будет поставлен вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, отмечает ведомство.