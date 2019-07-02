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РИА Новости

В Приангарье привлекут к ответственности из-за плохого информирования о ЧС

Вчера, 14:39
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области / Перейти в фотобанкПаводок в Иркутской области
Паводок в Иркутской области
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 2 июл - РИА Новости. Прокуроры Иркутской области поставят вопрос о привлечении к административной ответственности ряда должностных лиц районов, которые ненадлежащим образом и несвоевременно информировали население о чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба надзорного ведомства в области.
Как считает ведомство, причиной паводка стали прошедшие с 25 по 29 июня очень сильные и продолжительные дожди в западных, центральных и южных районах Иркутской области. Прокуратура не нашла нарушений в работе Иркутского управления гидрометеослужбы, которое заблаговременно и ежедневно передавало штормовые предупреждения и сообщения об опасных метеорологических явлениях в дежурные службы правительства Иркутской области, управления МЧС России по региону, а также в единые дежурные диспетчерские службы и в органы местного самоуправления районов, где впоследствии произошли наводнения.
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"По фактам ненадлежащего и несвоевременного оповещения населения о чрезвычайной ситуации уже внесены представления: прокурором Тулунского района мэрам города Тулуна и Тулунского района, главам восьми сельских поселений; прокурором города Нижнеудинска мэру города; Тайшетским межрайонным прокурором главам Рождественского и Шиткинского муниципальных образований, прокурором Чунского района главе Октябрьского сельского поселения", - говорится в сообщении прокуратуры.
Кроме того, будет поставлен вопрос о привлечении должностных лиц к административной ответственности за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, отмечает ведомство.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального ГУМЧС, всего в области подтопленными остаются более 4 тысяч жилых домов. В настоящее время на реках идет снижение уровня воды, обстановка стабилизируется, продолжается очистка водозабора, восстанавливается электроснабжение. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 14 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести.
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