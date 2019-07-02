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РИА Новости
Культура

Пушкинский музей просит помощи у местных властей для работы в регионах

Вчера, 14:39
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОчередь у входа в главное здание Государственного музея изобразительных изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина на улице Волхонке во время акции "Ночь музеев" в Москве
Очередь у входа в главное здание Государственного музея изобразительных изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина на улице Волхонке во время акции Ночь музеев в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. ГМИИ имени Пушкина, которому передают Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) с филиалами в 9 городах РФ, считает важным шагом смещение центра развития современного искусства в сторону регионов и надеется на поддержку местных властей и сообщества, сообщила директор Пушкинского музея Марина Лошак на заседании в Минкультуры.
Ранее сотрудники ГЦСИ, находящегося в ведении музейно-выставочного центра "РОСИЗО", направили письмо министру культуры РФ Владимиру Мединскому, в котором высказались за передачу ГЦСИ Государственному музею изобразительных искусств имени Пушкина. Во вторник министр объявил о том, что все вопросы по передаче завершатся до конца года.
"То, что происходит сегодня, мы воспринимаем как миссию... И, хотя много проблем существует, спасает понимание того, что мы делаем это ради будущего. Пушкинский музей - оператор этой задачи. В одиночку справиться невозможно, только вместе с обществом", — сказала Лошак.
Филиалы ГЦСИ открыты в 9 городах, среди которых Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород и другие. Головной офис расположен в Москве. Лошак отметила, что уже обсуждает с руководителями филиалов пути развития ГЦСИ и надеется на поддержку местных властей.
"Мне кажется, что перенесение концептуально всей деятельности из Москвы в регионы — это очень важное решение для всех. Москва и Питер насыщены такой жизнью, что ее достаточно, она увеличивается с каждой секундой. Все усилия должны быть направлены на деятельность в регионах", — добавила она.
Здание Государственного центра современного искусства (ГЦСИ)
Вчера, 14:11
Мединский заявил, что начат процесс передачи ГЦСИ Пушкинскому музею
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КультураНовости культурыГЦСИВыставкиРОСИЗОМарина ЛошакМоскваРоссия
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Здание Государственного центра современного искусства (ГЦСИ)
Мединский заявил, что начат процесс передачи ГЦСИ Пушкинскому музею
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