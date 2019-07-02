Пушкинский музей просит помощи у местных властей для работы в регионах

"Мне кажется, что перенесение концептуально всей деятельности из Москвы в регионы — это очень важное решение для всех. Москва и Питер насыщены такой жизнью, что ее достаточно, она увеличивается с каждой секундой. Все усилия должны быть направлены на деятельность в регионах", — добавила она.