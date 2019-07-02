Скабеева прокомментировала инцидент с красноярским губернатором в Канске

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала инцидент, произошедший во время визита главы региона Александра Усса в Канск.
Журналистка опубликовала в инстаграме видео со встречи Усса с жителями пострадавшего при паводке города. У главы региона хотели уточнить, пришлют ли власти вертолеты, если дорогу размоет. В ответ на это Усс заявил, что женщина, задавшая вопрос, хочет "качнуть права".
"Какое жуткое видео! Неужели такое возможно?!" – написала Скабеева.
Ранее пресс-секретарь губернатора Красноярского края Елена Уляшева сообщила РИА Новости, что распространившееся в соцсетях видео "не отражает реального разговора", а высказывание Усса вырвано из контекста. Она отметила, что по итогам встреч с канцами губернатор дал распоряжение отремонтировать дороги после того, как спадет вода, и начать выплату материальной помощи пострадавшим.
В воскресенье в Канске ввели режим ЧС в связи с осложнением паводковой ситуации после дождей. Всего в зоне подтопления оказались 79 придомовых участков и 140 дач. Под руководством мэра Канска Андрея Береснева создали штаб, координирующий действия спасательных служб. Из Красноярска прибыл отряд спасателей со специализированной техникой. После визита в Канск Усс сообщил, что главная опасность позади и теперь основная задача — обеспечить сохранность имущества жителей и начать оформление документов для компенсации ущерба.