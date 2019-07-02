Скабеева прокомментировала инцидент с красноярским губернатором в Канске

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала инцидент, произошедший во время визита главы региона Александра Усса в Канск.

Журналистка опубликовала в инстаграме видео со встречи Усса с жителями пострадавшего при паводке города. У главы региона хотели уточнить, пришлют ли власти вертолеты, если дорогу размоет. В ответ на это Усс заявил, что женщина, задавшая вопрос, хочет "качнуть права".

"Какое жуткое видео! Неужели такое возможно?!" – написала Скабеева.

Ранее пресс-секретарь губернатора Красноярского края Елена Уляшева сообщила РИА Новости, что распространившееся в соцсетях видео "не отражает реального разговора", а высказывание Усса вырвано из контекста. Она отметила, что по итогам встреч с канцами губернатор дал распоряжение отремонтировать дороги после того, как спадет вода, и начать выплату материальной помощи пострадавшим.