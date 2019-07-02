В ДНР из-за обстрелов погиб человек

ДОНЕЦК, 2 июл – РИА Новости. Один человек погиб, четверо пострадали в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

"В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины погиб один наш защитник и трое получили ранение. Сегодня в результате применения украинскими силовиками 120-миллиметровых минометов по населенному пункту Трудовские получил осколочное ранение мирный житель 1982 года рождения", - сказал Безсонов.