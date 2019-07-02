В ДНР назвали обстрел санитарного автомобиля в Донбассе инсценировкой

ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что якобы обстрел санитарного автомобиля украинских силовиков в Донбассе является инсценировкой.
В понедельник штаб операции объединенных сил Украины заявил, что санитарный автомобиль при попытке эвакуировать раненого подвергся обстрелу, двое военных погибли и один получил ранние. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обстрел санитарного автомобиля украинских силовиков на Донбассе – это попытка срыва переговорного процесса по прекращению огня. Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики отвергли обвинения в обстреле, назвав это провокацией.
"Нам стало известно, что для инсценировки подрыва, якобы медицинского "Хаммера" вооруженных формирований Украины использована противотанковая мина и один из неисправных боевых "Хаммеров" 36 бригады, с которого даже не удосужились демонтировать установку для крупнокалиберного пулемета. При этом исполнители данной постановки, не озаботились вырезать из опубликованных фотографий противоречивый фрагмент, прямо указывающий на принадлежность машины к боевой технике", - сказал во вторник журналистам Безсонов.
Он отметил, что согласно данным, полученным из источников в украинском командовании, опубликованные фамилии якобы погибших "в результате данной постановки не фигурируют в списках официальных потерь за минувшие сутки".