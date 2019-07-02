В ДНР назвали обстрел санитарного автомобиля в Донбассе инсценировкой

"Нам стало известно, что для инсценировки подрыва, якобы медицинского "Хаммера" вооруженных формирований Украины использована противотанковая мина и один из неисправных боевых "Хаммеров" 36 бригады, с которого даже не удосужились демонтировать установку для крупнокалиберного пулемета. При этом исполнители данной постановки, не озаботились вырезать из опубликованных фотографий противоречивый фрагмент, прямо указывающий на принадлежность машины к боевой технике", - сказал во вторник журналистам Безсонов.