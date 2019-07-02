Украинские силовики понесли потери после попытки атаковать позиции ДНР

Провокация в Донбассе: Зеленский мгновенно нашел "виноватых" Киев – за прекращение огня в Донбассе. Таковы слова. Дела выглядят иначе. Обстрелы самопровозглашенных республик нарастают. Возникает ощущение дежавю: опять заявления о приверженности мирному процессу на фоне не утихающих атак.