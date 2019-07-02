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РИА Новости

Украинские силовики понесли потери после попытки атаковать позиции ДНР

Вчера, 14:34
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© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБоец спецподразделения народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области
Боец спецподразделения народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики отразило атаку украинских диверсантов, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
По его словам, всю неделю силовики вели артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов в республике, пытаясь спровоцировать на открытие ответного огня.

"Не добившись желаемого и, видимо, посчитав соблюдение нами минских договоренностей за слабость, попытались провести разведку боем на южном направлении", — сказал он.

В результате группа украинских диверсантов из 36-й бригады получила отпор и понесла потери: четыре человека погибли, шестеро пострадали.
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область
Вчера, 12:39
Провокация в Донбассе: Зеленский мгновенно нашел "виноватых"Киев – за прекращение огня в Донбассе. Таковы слова. Дела выглядят иначе. Обстрелы самопровозглашенных республик нарастают. Возникает ощущение дежавю: опять заявления о приверженности мирному процессу на фоне не утихающих атак.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Отлично!
2 июля, 14:54
Арсений Понфиленко
8700102
"...всю неделю силовики вели артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов в республике..." Может всё таки украинские силовики вели обстрел? А? Или ДНРовские?
2 июля, 15:02
nnicolay.n1kitin
1001162
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