Украинские силовики понесли потери после попытки атаковать позиции ДНР

ДОНЕЦК, 2 июл — РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики отразило атаку украинских диверсантов, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
По его словам, всю неделю силовики вели артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов в республике, пытаясь спровоцировать на открытие ответного огня.
"Не добившись желаемого и, видимо, посчитав соблюдение нами минских договоренностей за слабость, попытались провести разведку боем на южном направлении", — сказал он.
В результате группа украинских диверсантов из 36-й бригады получила отпор и понесла потери: четыре человека погибли, шестеро пострадали.