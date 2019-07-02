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РИА Новости

В Москве в ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека

Вчера, 14:27
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© АГН "Москва" / Мобильный репортерНа месте массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. 2 июля 2019
На месте массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. 2 июля 2019
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Четыре машины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, погибли два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Как рассказал РИА Новости начальник управления информации ГУВД столицы Юрий Титов, предполагаемая виновница ДТП на KIA не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с двумя машинами. Женщина погибла. Кроме нее скончался водитель такси.
"В медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести были направлены пять человек. В их числе трое несовершеннолетних детей, находившихся в салоне автомобиля, предположительно, виновницы ДТП", — добавил собеседник агентства.
В свою очередь, в столичном управлении ГИБДД РИА Новости сообщили, что столкнулись пять машин, в том числе такси. По данным ведомства, движение в районе аварии нормальное.
Обстоятельства ДТП выясняются.
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