На месте массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. 2 июля 2019

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Четыре машины столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, погибли два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

В Москве в ДТП на Кутузовском проспекте погибли два человека https://t.co/lPnUZVZffM pic.twitter.com/IWsLFxJ7yu — РИА Новости (@rianru) 2 июля 2019 г.

Как рассказал РИА Новости начальник управления информации ГУВД столицы Юрий Титов, предполагаемая виновница ДТП на KIA не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с двумя машинами. Женщина погибла. Кроме нее скончался водитель такси.

"В медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести были направлены пять человек. В их числе трое несовершеннолетних детей, находившихся в салоне автомобиля, предположительно, виновницы ДТП", — добавил собеседник агентства.

В свою очередь, в столичном управлении ГИБДД РИА Новости сообщили, что столкнулись пять машин, в том числе такси. По данным ведомства, движение в районе аварии нормальное.