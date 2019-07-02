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РИА Новости

"Интурист" рассказал о возвращении россиян из Чехии в своем графике

Вчера, 14:27
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с информацией о рейсах в аэропорту "Шереметьево". 2 июля 2019
Электронное табло с информацией о рейсах в аэропорту Шереметьево. 2 июля 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российские туристы туроператора "Интурист" в ближайшие два дня вернутся из Чехии на родину в своем графике, согласно изначальным датам вылета, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Во вторник "Аэрофлот" отменил ряд рейсов в Прагу из Москвы из-за решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. О приостановке полетов в Чехию сообщила и "Победа". Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам, сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Позже власти Чехии разрешили авиакомпаниям РФ возобновить полеты до 7 июля после аналогичного решения российской стороны, сообщил минтранс республики.
Как уточнили в "Интуристе", все вылеты в страну по приобретенным путевкам осуществляются на регулярных рейсах "Чешских авиалиний", "Аэрофлота", "Уральских авиалиний" и "Победы". "На ближайшие два дня все вопросы по вывозу наших туристов решены. (Вылетают - ред.) в своем графике", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что практические все вылеты на этот срок осуществляются чешскими авиалиниями.
Чехия является одним из популярных массовых направлений для туроператора. В настоящий момент от "Интуриста" на отдыхе в Чехии находятся тысячи туристов. Ежегодно по линии туроператора там отдыхает несколько десятков тысяч человек. Глубина бронирования билетов достигает конца сентября 2019 года, уточнили в компании.
Чешская авиакомпания CSA Czech Airlines (Чешские авиалинии)
Вчера, 13:42
Чехия отменила решение ограничить полеты российских авиакомпанийВласти Чехии разрешили полеты авиакомпаний РФ до 7 июля. Отмененные рейсы между двумя странами возобновляются.
Туры туроператора Tez Tour в летнем сезоне также базируются на регулярных рейсах "Чешских авиалиний", "Аэрофлота", S7 и "Уральских авиалинии", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Летом наибольшим спросом пользуются экскурсионные туры в Прагу, а также поездки на курорты Чехии: Карловы Вары, Марианские Лазне.
"В настоящее время на отдыхе в Чехии находятся несколько десятков туристов Tez Tour, в ближайшие даты запланированы поездки у нескольких сотен клиентов туроператора. Оповещение клиентов об изменении в расписании вылетов и альтернативных вариантах авиаперелета будет проводится через центр бронирования и call-центр туроператора на основе официальной информации, полученной от авиакомпаний", - прокомментировали в компании.
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Приостановка рейсов российских компаний в ЧехиюИнтуристНовости - ТуризмЧехияОбщество
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