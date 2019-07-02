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РИА Новости

Глава МИД Ливана обсудил с посланником США условия разграничения с Израилем

Вчера, 14:26
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БЕЙРУТ, 2 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Ливана Джебран Бассиль обсудил с помощником госсекретаря США Дэвида Саттерфилдом продвижение переговоров по разграничению сухопутной и морской ливано-израильской границ, сообщает во вторник пресс-служба ливанского МИД.
"Посланник США, уполномоченный в посредничестве в переговорах между Ливаном и Израилем по разграничению сухопутных и морских границ, Дэвид Саттерфилд рассказал министру Бассилю детально о действиях, предпринятых им за последние недели в США и Израиле. Мнения по основному вопросу сошлись, они заключаются в необходимости найти решение с соблюдением интересов Ливана на нефтяных месторождениях", - сказано в коммюнике.
Саттерфилд обсудит вопрос демаркации границ также с премьер-министром Ливана Саадом Харири и спикером парламента Набихом Берри. Басиль в свою очередь проинформирует президента страны Мишеля Ауна о последних действиях посланника США по спорному пограничному вопросу.
Напряженность между Ливаном и Израилем в вопросе определения морских и сухопутных границ возросла после того, как в прибрежных водах были обнаружены месторождения нефти и газа. Ливанское руководство заявило, что спорные участки находятся в исключительной экономической зоне Ливана и оставило за собой право защищать ресурсы всеми возможными законными способами.
Президент Ливана Мишель Аун обратился к США с призывом выступить совместно с ООН в качестве посредника в разрешении спорных вопросов по южным границам.
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