Всеправославное собрание могло бы решить "украинский вопрос", заявили в УПЦ

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершает молебен на Владимирской горке в Киеве во время Всеукраинского крестного хода мира, любви и молитвы за Украину

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Вопросы украинского православия можно решить только на всеправославном уровне путем созыва какого-либо общего совещания, заявил управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

"Вопросы украинского православия - не сугубо внутренний украинский вопрос… Мы зашли настолько глубоко, что должны рассмотреть его на всеправославном собрании. Нужно подумать, какой это будет уровень. Без взаимного согласия, братской любви и ответственности за будущее всего православия мы этот вопрос не решим", - заявил митрополит в интервью, выдержки из которого публикует во вторник сайт УПЦ.

Он отметил, что "здесь не нужны амбиции, и не нужно делать каких-то иллюзий". "К сожалению, то, что произошло в Украине - это не преодоление раскола, а простая его легализация", - признал архиерей.

По его мнению, если в ближайшее время не решить украинский церковный вопрос, то, как уже очевидно сегодня, существующий раскол даст толчок к еще большему расколу.

Управделами УПЦ также отметил, что Украинская православная церковь готова к диалогу с поместными православными церквами, а также с теми, кто находится "за церковной оградой".

"Мы видим их братскую поддержку (представителей поместных церквей – ред.), их молитвы, и надеемся, что эта устойчивость даст нам силы для того, чтобы преодолеть украинский раскол", - заключил иерарх УПЦ.