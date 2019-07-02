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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Всеправославное собрание могло бы решить "украинский вопрос", заявили в УПЦ

Вчера, 14:26
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМитрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершает молебен на Владимирской горке в Киеве во время Всеукраинского крестного хода мира, любви и молитвы за Украину
Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершает молебен на Владимирской горке в Киеве во время Всеукраинского крестного хода мира, любви и молитвы за Украину
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Вопросы украинского православия можно решить только на всеправославном уровне путем созыва какого-либо общего совещания, заявил управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.
"Вопросы украинского православия - не сугубо внутренний украинский вопрос… Мы зашли настолько глубоко, что должны рассмотреть его на всеправославном собрании. Нужно подумать, какой это будет уровень. Без взаимного согласия, братской любви и ответственности за будущее всего православия мы этот вопрос не решим", - заявил митрополит в интервью, выдержки из которого публикует во вторник сайт УПЦ.
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Он отметил, что "здесь не нужны амбиции, и не нужно делать каких-то иллюзий". "К сожалению, то, что произошло в Украине - это не преодоление раскола, а простая его легализация", - признал архиерей.
По его мнению, если в ближайшее время не решить украинский церковный вопрос, то, как уже очевидно сегодня, существующий раскол даст толчок к еще большему расколу.
Управделами УПЦ также отметил, что Украинская православная церковь готова к диалогу с поместными православными церквами, а также с теми, кто находится "за церковной оградой".
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"Мы видим их братскую поддержку (представителей поместных церквей – ред.), их молитвы, и надеемся, что эта устойчивость даст нам силы для того, чтобы преодолеть украинский раскол", - заключил иерарх УПЦ.
За проведение Всеправославного собора или совещания по Украине к настоящему времени высказались уже около половины всех поместных церквей.
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Религия и мировоззрениерелигия
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