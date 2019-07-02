Абсолютное большинство свердловчан поддержало проведение Универсиады-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Абсолютное большинство жителей Свердловской области поддерживает проведение Всемирной летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики региона.

Во вторник на исполкоме FISU Екатеринбург был выбран местом проведения летней Универсиады 2023 года.

"Большинство жителей Свердловской области - 93% - поддерживает проведение Всемирной летней Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге", - говорится в сообщении со ссылкой на исследование, проведенное волонтерами в уральской столице.

Анкетирование проводилось в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского и на центральных улицах Екатеринбурга. Всего в исследовании приняли участие более 1,5 тысячи человек от 4 лет до 92 года.

Волонтерская программа "Навстречу Универсиаде!" стартовала в Екатеринбурге 1 июня. Поддерживали волонтеров на разных площадках именитые спортсмены, которые в разное время были участниками универсиад: конькобежка, бронзовый призер зимних Олимпийских игр-2014, чемпионка Зимней Универсиады-2007 Юлия Скокова, гимнаст, призер Олимпийских игр, победитель Всемирной летней Универсиады в Казани 2013 года Давид Белявский, пятикратный чемпион мира, капитан сборной российской команды по самбо на Универсиаде в Казани Илья Хлыбов и другие.

В конце мая в Екатеринбурге в поддержку заявки города на проведение Универсиады-2023 прошла всероссийская акция по посадке леса. В Шарташском лесопарке было высажено 2023 сосны и ели.