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РИА Новости
Свердловская область

Абсолютное большинство свердловчан поддержало проведение Универсиады-2023

Вчера, 14:23
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Абсолютное большинство жителей Свердловской области поддерживает проведение Всемирной летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге, сообщает департамент информационной политики региона.
Во вторник на исполкоме FISU Екатеринбург был выбран местом проведения летней Универсиады 2023 года.
Вид на стадион Екатеринбург Арена
Вчера, 11:44
Летняя Универсиада в 2023 году пройдет в Екатеринбурге
"Большинство жителей Свердловской области - 93% - поддерживает проведение Всемирной летней Универсиады в 2023 году в Екатеринбурге", - говорится в сообщении со ссылкой на исследование, проведенное волонтерами в уральской столице.
Анкетирование проводилось в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского и на центральных улицах Екатеринбурга. Всего в исследовании приняли участие более 1,5 тысячи человек от 4 лет до 92 года.
Волонтерская программа "Навстречу Универсиаде!" стартовала в Екатеринбурге 1 июня. Поддерживали волонтеров на разных площадках именитые спортсмены, которые в разное время были участниками универсиад: конькобежка, бронзовый призер зимних Олимпийских игр-2014, чемпионка Зимней Универсиады-2007 Юлия Скокова, гимнаст, призер Олимпийских игр, победитель Всемирной летней Универсиады в Казани 2013 года Давид Белявский, пятикратный чемпион мира, капитан сборной российской команды по самбо на Универсиаде в Казани Илья Хлыбов и другие.
Александр Высокинский
Вчера, 14:10
Глава Екатеринбурга: подготовку к Универсиаде нужно начинать уже сейчас
В конце мая в Екатеринбурге в поддержку заявки города на проведение Универсиады-2023 прошла всероссийская акция по посадке леса. В Шарташском лесопарке было высажено 2023 сосны и ели.
Двадцать шестого июня в знак поддержки Екатеринбурга в Доме журналистов Свердловской области открылась фотовыставка, посвященная заявочной кампании на мировые студенческие игры. Организаторами выставки стали федерации самбо, бокса и регби Свердловской области - видов спорта, которые российская сторона предлагает включить дополнительно в программу соревнований.
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Свердловская областьУниверсиадаСвердловская областьСпорт
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