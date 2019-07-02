Гройсман потребовал у "Нафтогаза" обеспечить транзит в Европу

КИЕВ, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал прямым и безусловным долгом руководства газового монополиста "Нафтогаз Украины" обеспечение транзита газа европейским потребителям, а также советовал вернуть премии, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"В свое время НАК провалила программу добычи газа-2020, утвержденную правительством… Я заставил их в мае и в предстоящие месяцы снизить цены на газ для населения. Они должны продолжать это и дальше. Предлагаю также, чтобы они вернули премии - это будет справедливо. Они работают на собственные карманы, а на этом нужно поставить точку. Их обязанность - обеспечить транзит и увеличивать добычу топлива", - цитирует Гройсмана пресс-служба.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет, как нет и даты следующего раунда переговоров о дальнейшем транзите российского газа через украинскую территорию в трехстороннем формате Россия - Украина - ЕС.
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович 13 июня сообщал, что на переговорах с главой Минэнерго РФ Александром Новаком они договорились, что будут планировать следующую трехстороннюю встречу на сентябрь.