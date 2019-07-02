Гройсман потребовал у "Нафтогаза" обеспечить транзит в Европу

"В свое время НАК провалила программу добычи газа-2020, утвержденную правительством… Я заставил их в мае и в предстоящие месяцы снизить цены на газ для населения. Они должны продолжать это и дальше. Предлагаю также, чтобы они вернули премии - это будет справедливо. Они работают на собственные карманы, а на этом нужно поставить точку. Их обязанность - обеспечить транзит и увеличивать добычу топлива", - цитирует Гройсмана пресс-служба.