Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T14:20Z
https://ria.ru/20190702/1556118639.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155511/05/1555110530_0:0:3000:1688_1036x0_80_0_0_973ece926af3d01209897ac7ff93ce87.jpg
РИА Новости

Гройсман потребовал у "Нафтогаза" обеспечить транзит в Европу

Вчера, 14:20
5957
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Верховной рады Украины
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал прямым и безусловным долгом руководства газового монополиста "Нафтогаз Украины" обеспечение транзита газа европейским потребителям, а также советовал вернуть премии, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"В свое время НАК провалила программу добычи газа-2020, утвержденную правительством… Я заставил их в мае и в предстоящие месяцы снизить цены на газ для населения. Они должны продолжать это и дальше. Предлагаю также, чтобы они вернули премии - это будет справедливо. Они работают на собственные карманы, а на этом нужно поставить точку. Их обязанность - обеспечить транзит и увеличивать добычу топлива", - цитирует Гройсмана пресс-служба.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет, как нет и даты следующего раунда переговоров о дальнейшем транзите российского газа через украинскую территорию в трехстороннем формате Россия - Украина - ЕС.
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович 13 июня сообщал, что на переговорах с главой Минэнерго РФ Александром Новаком они договорились, что будут планировать следующую трехстороннюю встречу на сентябрь.
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
28 июня, 19:00
В "Нафтогазе" прокомментировали предложение "Газпрома" по транзиту
0570007
Обсудить 3
Владимир ГройсманНафтогаз УкраиныЕвросоюзЕвропаРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
РИА
Новости
Заготовка рулонов сена на поле в Краснодарском крае
Индия перестала покупать российскую сельхозпродукцию
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Путин прокомментировал гибель российских подводников
Боец спецподразделения народной милиции ДНР во время учений в Донецкой области
Украинские силовики понесли потери после попытки атаковать позиции ДНР
Лента
новостей
Вид на Гурзуф
В Крыму назвали слова о силовом возвращении полуострова Украине фарсом
Президент Украины Владимир Зеленский
Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
Борис Джонсон в Манчестере, Великобритания. 29 июня 2019
Будущий премьер Джонсон объявил о присоединении Великобритании к Украине
Здание Совета Европы в Страсбурге
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева прокомментировала инцидент с красноярским губернатором в Канске
Горожане в фонтане парка 300-летия Санкт-Петербурга
Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян в июле
Танк КВ-1
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
Андреевский флаг
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Волкер раскритиковал инициативу российского МИД по украинским морякам
Разрушенная дорога в подтопленном городе Тулуне Иркутской области
Ученые назвали причину наводнения в Иркутской области
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:23В Израиле во время протестов пострадали более 110 полицейских
11:21Представительство ЕС в РФ выразило соболезнования в связи с гибелью моряков
11:20В Иркутской области повысился уровень воды в реке Витим
11:20Кадыров выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников
11:19Навального и Волкова заподозрили в присвоении более 41 миллиона рублей
11:18В ЕС назвали разведение сил у Станицы Луганской прорывом
11:18Предварительные испытания 57-мм модуля для "Арматы" начнутся в 2019 году
11:17Ученые выяснили, почему жирная пища вызывает ожирение
11:17Шойгу прибыл в Североморск
11:16В Татарстане пять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
11:11В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
11:10Мосгоризбирком назвал недопустимым давление на комиссию
11:07МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
10:59В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
10:58Президент Боливии назвал основные ошибки Трампа
10:58Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
10:57Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний
Лента новостейМолния