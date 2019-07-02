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РИА Новости

В Сочи у фотографов на пляже изъяли львенка, макаку и двух попугаев

Вчера, 14:20
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкДевочка на набережной в Сочи
Девочка на набережной в Сочи
© РИА Новости / Владимир Песня
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СОЧИ, 2 июл – РИА Новости. Власти Сочи изъяли у фотографов на пляже львенка, макаку и двух попугаев ара, незаконно используемых в фотобизнесе, сообщает администрация города.
Уточняется, что на курорте начала работу межведомственная рабочая группа по мониторингу незаконного использования животных в фотоуслугах. В первый день проверки в Адлерском районе были обнаружены фотографы, оказывающие фотоуслуги с экзотическими животными без необходимых документов.
"Нарушители предлагали сфотографироваться на выбор с маленькой львицей, яванской макакой и двумя попугаями ара. По результатам составлены протоколы об административных правонарушениях. Все экзотические животные изъяты и помещены в специализированные организации города на временное содержание", - говорится в сообщении. Уточняется, что работа мониторинговой группы будет продолжена на постоянной основе.
Ранее жители Сочи начали собирать подписи в поддержку петиции о законодательном запрете использования животных в фотобизнесе.
Выпуск белухи из китовой тюрьмы в воды Сахалинского залива в Хабаровском крае. 27 июня 2019
27 июня, 17:44
Узники "китовой тюрьмы" на свободе. У зоозащитников претензииВ Хабаровском крае выпущена на волю первая группа косаток и белух, ранее содержавшихся в "китовой тюрьме", сообщили в НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Между тем, группа зоозащитников "Свободу косаткам и белухам" считает, что выпуск был проведен неправильно.
"Известны случаи жестокого обращения с попугаями, совами, енотами, лемурами, львятами. Животные часами находятся на изнуряющей жаре без доступа к воде и возможности укрыться в тени. Сами работники этой индустрии часто имеют небрежный вид и ведут себя вызывающе и навязчиво по отношению к отдыхающим, о чем неоднократно последние жалуются в соцсетях с просьбой остановить этот бизнес", - говорится в тексте петиции.
За петицию на сайте Change.org, адресованную депутатам Государственной думы, властям Краснодарского края и Сочи, проголосовали уже более 66 тысяч человек.
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