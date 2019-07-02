В Сочи у фотографов на пляже изъяли львенка, макаку и двух попугаев

СОЧИ, 2 июл – РИА Новости. Власти Сочи изъяли у фотографов на пляже львенка, макаку и двух попугаев ара, незаконно используемых в фотобизнесе, сообщает администрация города.

Уточняется, что на курорте начала работу межведомственная рабочая группа по мониторингу незаконного использования животных в фотоуслугах. В первый день проверки в Адлерском районе были обнаружены фотографы, оказывающие фотоуслуги с экзотическими животными без необходимых документов.

"Нарушители предлагали сфотографироваться на выбор с маленькой львицей, яванской макакой и двумя попугаями ара. По результатам составлены протоколы об административных правонарушениях. Все экзотические животные изъяты и помещены в специализированные организации города на временное содержание", - говорится в сообщении. Уточняется, что работа мониторинговой группы будет продолжена на постоянной основе.

Ранее жители Сочи начали собирать подписи в поддержку петиции о законодательном запрете использования животных в фотобизнесе.

"Известны случаи жестокого обращения с попугаями, совами, енотами, лемурами, львятами. Животные часами находятся на изнуряющей жаре без доступа к воде и возможности укрыться в тени. Сами работники этой индустрии часто имеют небрежный вид и ведут себя вызывающе и навязчиво по отношению к отдыхающим, о чем неоднократно последние жалуются в соцсетях с просьбой остановить этот бизнес", - говорится в тексте петиции.