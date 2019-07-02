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РИА Новости

Турция не намерена прекращать бурение на шельфе Кипра

Вчера, 14:16
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковНикосия
Никосия
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Никосия. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что Турция не прекратит бурение на шельфе Кипра, несмотря на возможные меры со стороны ЕС.
Ранее сообщалось, что саммит ЕС выразил обеспокоенность "незаконной буровой деятельностью" Турции в Восточном Средиземноморье, поддержал поручение для ЕК и дипслужбы выработать "точечные меры" и выразил готовность "реагировать адекватно" на события.
"Турция имеет право (на бурение - ред.) в Восточном Средиземноморье, вытекающее из международного права, и мы полны решимости реализовать его (право - ред.). Турция не будет терпеть подобный блеф или угрозы. Никто не может заставить нас отказаться от нашего естественного права", - сообщил Шентоп РИА Новости.
По его словам, Кипру не должны позволить вступить в ЕС, поскольку сначала он должен решить свои пограничные споры.
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На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. Сейчас в районе находится буровая установка "Фатих", ожидается также прибытие судна "Явуз". Греция и Кипр считают провокацией проведение турецким буровым судном геологоразведки в исключительной экономической зоне Кипра.
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